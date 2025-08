Kawa zyskuje 3% w odpowiedzi na 50% cła Trumpa na Brazylię i pogodę 📈

Po słabej sesji na koniec ubiegłego tygodnia, kontrakty terminowe na kawę na ICE (COFFEE) zaczęły wzrostowy ruch i wspinają się do najwyższych poziomów od tygodnia. Ogłoszone przez Trumpa taryfy celne na Brazylię sięgną 50% i obejmą kawę, wchodząc w życie 6 sierpnia 2025 roku. To wiadomość, która w głównym stopniu wspiera odreagowanie po ostatnich spadkach. W efekcie widzimy szybkie odbicie. Na rynek wpływa też trudna pogoda w kluczowym dla Brazylii regionie zbiorów, Minas Gerais.

W piątek ubiegły piątek, 1 sierpnia, arabika w Nowym Jorku spadła o niemal 4,5%. Głównym powodem były niemal ukończone zbiory w Brazylii (90% całkowitej produkcji już zebrane). Rynki odbiły gwałtownie wczoraj. Ceny wspierają cła oraz ekspansja brazylijskiego eksportu do Chin.

Chińskie otwarcie rynku może działać jako rekompensata dla Brazylii i stanowi potencjalny katalizator długoterminowy. Jeśli amerykański popyt spadnie, może zostać zrównoważony przez wzrost eksportu na rynek azjatycki.

i stanowi potencjalny katalizator długoterminowy. Jeśli amerykański popyt spadnie, może zostać zrównoważony przez wzrost eksportu na rynek azjatycki. Chiny autoryzowały 183 brazylijskie firmy do eksportu kawy na tamtejszy rynek przez 5 lat. To oznacza rozszerzenie dostępu do jednego z najszybciej rosnących (ale wciąż 'raczkujących') rynków kawy na świecie (średnia konsumpcja obecnie to zaledwie 16 filiżanek rocznie per capita , wobec średniej 240 filiżanek ).

na tamtejszy rynek przez 5 lat. To oznacza rozszerzenie dostępu do jednego z najszybciej rosnących (ale wciąż 'raczkujących') rynków kawy na świecie (średnia konsumpcja obecnie to zaledwie , wobec średniej ). Nie bez znaczenia jest też pogoda. W regionie Minas Gerais spadło zaledwie 31% normy opadów, a końcówka lipca przyniosła gwałtowne gradobicia, które wpłynęły na około 1 500 ha upraw (ok. 0,2% areału – symbolicznie, ale wystarczająco, by spowodować napięcia w i tak już ciasnym łańcuchu dostaw).

Jeśli taryfy w USA wejdą w życie, amerykańscy palarnie mogą być zmuszeni do szukania nowych źródeł dostaw: Kolumbia, Afryka, Azja. Problem? Brak wystarczających zapasów i ograniczenia w podaży. Według analiz Pine Agronegócios, jeśli USA nie znajdą zamiennika dla 7 do 8 mln worków kawy z Brazylii, może dojść do dużych zakłóceń na rynku mieszanek kawowych. Obserwowany „ciasny spread” między wrześniowymi a grudniowymi kontraktami wskazuje na rosnące zainteresowanie natychmiastowymi dostawami surowca. Pojawiają się spekulacje, że część europejskich zapasów ICE może trafić do USA.

Wykres cen kawy (H1, D1)

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5