Kluczowe głosowanie w Izbie Reprezentantów już za chwilę, Bitcoin odbija 1,50%  🟢

Wtorek przyniósł dramatyczny zwrot w tym, co miało być przełomowym tygodniem dla legislacji kryptowalutowej w Izbie Reprezentantów USA. Określany przez Republikanów mianem „Tygodnia Kryptowalut”, proces uchwalania długo wyczekiwanych ustaw napotkał niespodziewaną przeszkodę proceduralną, gdy 13 Republikanów dołączyło do Demokratów, blokując debatę nad projektami. Głosowanie to tymczasowo zatrzymuje postęp w sprawie ustawy GENIUS (regulacja stablecoinów), ustawy CLARITY (definiującej ramy regulacyjne dla aktywów cyfrowych) oraz projektu zakazującego stworzenia cyfrowej waluty banku centralnego USA (CBDC). W reakcji na zamieszanie akcje powiązanych spółek, takich jak Circle czy Coinbase, gwałtownie spadły, a na rynku kryptowalut obserwowaliśmy wyprzedaż w dniu wczorajszym.

Jednak już wieczorem impas wydawał się przełamany. Były prezydent Donald Trump, zwolennik kryptowalutowej legislacji, wezwał kluczowych republikańskich oponentów do Gabinetu Owalnego na pilne spotkanie. Według Trumpa, 11 z 12 niezbędnych kongresmenów zgodziło się zmienić zdanie i poprzeć wniosek proceduralny umożliwiający kontynuację prac nad projektami ustaw. Trump podkreślił znaczenie tych regulacji dla zabezpieczenia pozycji USA jako lidera w dziedzinie aktywów cyfrowych, przedstawiając ustawę GENIUS jako geopolityczną konieczność, która pozwoli wyprzedzić Chiny i Europę. W rozmowie uczestniczył również zdalnie speaker Izby Mike Johnson, a głosowanie ma odbyć się już za parę godzin.

Dzisiejsze głosowanie może zadecydować o przyszłości amerykańskich ram regulacyjnych dla kryptowalut. Ustawa o stablecoinach, która została już przyjęta przez Senat, mogłaby trafić na biurko Trumpa jeszcze przed sierpniową przerwą – pod warunkiem, że zostanie uchwalona oddzielnie. Część Republikanów nadal domaga się jednak połączenia jej z innymi regulacjami. Zdecydowana interwencja Trumpa odzwierciedla zarówno ambicje polityczne, jak i osobiste interesy, zważywszy na inwestycje jego rodziny w sektorze. Tymczasem krytycy, tacy jak Marjorie Taylor Greene, domagają się silniejszego zapisu zakazującego CBDC. Przy ponad 140 milionach dolarów zgromadzonych w funduszach PAC związanych z kryptowalutami przed wyborami mid-term w 2026 r., dzisiejszy wynik pokaże, jak poważnie Kongres traktuje regulacje rynku kryptowalut – i jak silny wpływ ma Trump na Partię Republikańską.

Bitcoin odbija 1,50% do 119,500 USD po wczorajszej korekcie do poziomu 116,000 USD.