Wyniki Netflix 2Q25 - czego możemy się spodziewać? 🔎

Dziś po zamknięciu handlu swoje wyniki pokaże Netflix (NFLX.US). Spółka po spadkach od początku lipca notowania jest o ok. 6% poniżej swojego ATH. Wyniki za 2Q mogą stanowić kluczowy element do kontynuacji mocnego trendu wzrostowego, jednak warto pamiętać, że przy tak wysokich wycenach spółka szczególnie narażona jest na duże wahania. Rynek opcyjny wycenia zasięg ruchu cenowego po wynikach na ok. 8,5%.

Źródło: xStation

Perspektywy na 2Q25

Oczekiwania konsensusu analityków zakładają wzrost przychodów do 11,06 mld $ (lekko powyżej przewidywań samej spółki, która spodziewa się 11,04 mld $). Wejście powyżej 11 mld $ kwartalnych przychodów oznaczałoby historycznie najlepszy kwartał i ponad 15% wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Wsparcie takiej dynamiki ma zapewnić odpowiednie zarządzanie cennikiem oraz dywersyfikacja przychodów na różne segmenty działalności (w tym przychody z reklam).

Jednocześnie, dużo większej dynamiki rynek spodziewa się w przypadku wyniku operacyjnego oraz zysku, które według szacunków mają wzrosnąć o 45% r/r. Poprawa rentowności i wypchnięcie marży operacyjnej na poziom 33,1% stanowią z perspektywy Netflixa obecnie dwa kluczowe aspekty wyników po stronie finansowej.

Warto pamiętać, że Netflix w zeszłym roku zapowiedział zaprzestanie publikowania liczby subskrybentów, co w pierwszej reakcji wzbudziło obawy inwestorów. Mimo to, jeżeli dane finansowe będą wspierały kontynuację trendu wzrostu rentowności inwestorzy powinni przyzwyczaić się do tego, że wyniki Netflixa będą teraz napędzane nie przez wysoki wzrost wolumenu subskrybentów, a odpowiednie zarządzanie kosztami i rozwojem jakościowym biznesu. Dla Netflixa przychodzi bowiem czas zbierania żniw dynamicznego trendu rozwoju bazy subskrybentów.

Jednocześnie spółka inwestorzy będą zwracali uwagę na komentarze dotyczące samego kontentu kreowanego przez Netflixa. Perspektywy zarządu na segment sportowy, nowe filmy oraz seriale, a także ocena tegorocznych produkcji może stanowić ważny sygnał dla dalszych perspektyw spółki.

SZACUNKOWE WYNIKI ZA 2Q25

Szacunkowe przychody: 11,06 mld USD

Szacunkowe przychody z USA i Kanady: 4,85 mld USD

Szacunkowe przychody z regionu EMEA: 3,5 mld USD

Szacunkowe przychody z Ameryki Łacińskiej: 1,33 mld USD

Szacunkowe przychody z regionu APAC: 1,32 mld USD



Szacunkowy zysk na akcję (EPS): 7,09 USD



Szacunkowy zysk operacyjny: 3,69 mld USD



Szacunkowa marża operacyjna: 33,1%



Szacunkowy przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 2,38 mld USD



Szacunkowy wolny przepływ pieniężny: 2,17 mld USD



PROGNOZY NA 3Q25

Szacunkowe przychody: 11,28 mld USD



Szacunkowy zysk na akcję (EPS): 6,70 USD



Szacunkowy zysk operacyjny: 3,47 mld USD



Szacunkowa marża operacyjna: 30,7%



PROGNOZY NA 2025:

Szacunkowe przychody: 44,56 mld USD



Szacunkowa marża operacyjna: 29,7%



Szacunkowe wydatki na treści (cash content spend): 17,68 mld USD



Szacunkowy wolny przepływ pieniężny: 8,9 mld USD

Wycena przed wynikami

Warto pamiętać, że w kontekście wyceny Netflix pozostaje bardzo drogą spółką. P/E na poziomie ok. 60x, PEG za ostatnie 3 lata wynoszący 2,5x, EV/EBITDA przewyższające 47x sprawiają, że spółka ma przed sobą wyzwanie utrzymania tych wartości. Szczególnie, że w ujęciu kolejnych 12 miesięcy wskaźniki forward wcale nie prezentują się znacznie niżej. Tak mocna wycena Netflixa stoi na fundamentach cenotwórczej i dominującej pozycji spółki na arenie platform streamingowych.

Warto jednak pamiętać, że takie poziomy zostawiają relatywnie niewielki margines błędu, a sygnały nie tylko słabości, ale także gorszej od oczekiwań siły, mogą spowodować wyraźniejsze ruchy na akcjach amerykańskiego giganta streamingowego.

Wskaźniki forward oraz TTM pozostają blisko rekordowych poziomów przed publikacją wyników. Tym samym utrzymanie wyceny spółki pozostaje jednym z kluczowych wyzwań przed publikacją wyników. Źródło: Bloomberg Finance L.P.