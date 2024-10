Komentarz giełdowy: Europejscy producenci samochodów tracą udział w chińskim rynku

Sesja na europejskim rynku przebiega dziś mieszanie. Francuski CAC40 traci prawie 0,6%, stratę wynoszącą 0,2% notuje także europejski indeks Stoxx Europe 600. Wśród głównych europejskich indeksów zyski notuje za to DAX.

Dane ISM dla usług w USA okazały się mieszane. Z jednej strony wartość wskaźnika była marginalnie lepsza od oczekiwań (51,5 wobec prognozy wynoszącej 51,4), co wskazuje na poprawę sytuacji w sektorze usług. Jednakże uwagę inwestorów zwraca spadek zatrudnienia do 50,2 (wobec 51,1 poprzednio). Po publikacji danych indeksy amerykańskie zareagowały umiarkowanie, choć na wykresach widać lekkie cofnięcie się po samej publikacji. Wciąż jednak zarówno Nasdaq 100, jak i S&P 500 pozostają w sferze wzrostów.

Na amerykańskim rynku czołowe spółki technologiczne powróciły do wzrostów. Wśród tzw. “Siedmiu Wspaniałych” każda spółka notuje przynajmniej 1% wzrost. Najlepiej radzi sobie Tesla, która zyskuje dziś ponad 6%. Spółka zapowiedziała wprowadzenie technologii pełnego autonomicznego trybu jazdy (FSD - z ang. Full Self-Driving) na terenie Europy i Chin na początku 2025 r. Dla spółki będzie to istotny krok w kierunku przesunięcia ciężaru działalności w stronę technologii, co od dawna Elon Musk podkreśla w swoich wypowiedziach na temat postrzegania spółki. Tesla planuje oferować system FSD zarówno w ramach subskrypcji, jak i opcji jednorazowego zakupu. Tym samym planuje zdywersyfikować swoje źródła przychodu. Wprowadzenie technologii stoi jeszcze pod znakiem zapytania ze względu na oczekiwanie na prawną akceptację w regionach. Przewidywania spółki zakładają, że prawdopodobnie łatwiejsze będzie uzyskania takiej zgody w Chinach niż w Europie. Stąd warto podkreślić, że obecny wzrost notowań zbudowany jest przede wszystkim na oczekiwaniach inwestorów i domysłach, a nie na już twardych zapowiedziach. Podobne oczekiwania inwestorów zbudowane były na potencjalnej zapowiedzi Robotaxi, co po przesunięciu daty prezentacji spowodowało przecenę akcji.

Na chińskim rynku samochodowym zagraniczne spółki radzą sobie coraz gorzej. Zgodnie z raportem China Passenger Car Association udział sprzedaży zagranicznych pojazdów w lipcu spadł z 53% w 2022 r. do 33% w tym roku. Zmiany są jeszcze mocniej widoczne w segmencie pojazdów elektrycznych, w którym lokalni producenci otrzymywali mocne wsparcie od rządu Chin, co pozwoliło spółkom na mocną konkurencję cenową. Rynek ten dalej wymusza na nich coraz niższe ceny, co powinno prowadzić do spadków marż, natomiast wyniki NIO wskazują zarówno na wzrost sprzedaży, jak i poprawę rentowności.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB