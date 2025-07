Wyniki Coca-Coli 2Q25 - czego możemy się spodziewać? 🔎

Jutro przed otwarciem rynku swoje wyniki pokaże Coca-Cola (KO.US). Rynek spodziewa się spokojnego wzrostu przychodów i lekki spadek zysku na akcje. Wyniki spółki pojawią się w ciekawym otoczeniu, wobec mocnego raportu wynikowego PepsiCo z poprzedniego tygodnia (spółka na sesji po publikacji wyników zyskała ponad 7,5%, obecnie akcje utrzymują się ok. 4,4% powyżej poziomów sprzed publikacji wyników), a także nacisków Trumpa na powrót Coli do słodzenia swojego czołowego napoju cukrem.

Spółka przed wynikami pozostaje na poziomie wyceny blisko swoich średnich historycznych za ostatnie 3 lata, za to z perspektywy sektora i całego indeksu S&P 500 pozostaje wyceniana poniżej historycznych trendów. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Perspektywy na 2Q25

Analitycy zakładają lekki spadek zysku na akcję (EPS) do 0,83 $ (z 0,84 $ rok wcześniej). Na poziomie przychodów konsensus spodziewa się spokojnego wzrostu do 12,55 mld $ (+1% r/r). Spółka w ciągu ostatnich 8 kwartałów za każdym razem przebijała oczekiwania odnośnie przychodów, co w połączeniu z mocnymi wynikami PepsiCo utrzymuje dodatkową presję na mocne dane sprzedażowe za 2Q25.

Z perspektywy marży spółki pozytywnym sygnałem dla zagranicznych rynków jest trwające osłabianie dolara. Dla Coca-Coli Ameryka Południowa i Azja pozostają istotnymi rynkami i tam korzystne zmiany na rynku walutowym mogą dodatkowo wzmocnić tempo wzrostu sprzedaży.

Prognozy na 2Q25. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

SZACUNKOWE WYNIKI ZA 2Q25

Szacowany porównywalny zysk na akcję (EPS): 83 centy

Szacowany skorygowany wzrost przychodów organicznych: +4,55%

Szacowane wydatki kapitałowe: 490,9 miliona dolarów

Szacowana porównywalna marża operacyjna: 33,2%

Szacowana porównywalna skorygowana marża brutto : +61,4%

Szacowana zmiana price/mix: +5,48%

Szacowana zmiana w sprzedaży koncentratu: -0,61%

Potencjalna zmiana przepisu?

Inwestorzy z ciekawością będą przysłuchiwać się na konferencji wynikowej ewentualnym informacjom o decyzji w sprawie słodzenia napoju Coca-Coli w USA. Trump wskazał w zeszłym tygodniu na swoich mediach społecznościowych, że firma powinna wrócić do wykorzystywania amerykańskiego cukru zamiast syropu opartego na kukurydzy, który spółka wykorzystywała od lat 80 XX w.

Choć spółka jeszcze nie poinformowała oficjalnie, czy zdecyduje się wprowadzić zmianę w swoim głównym napoju, tak taki ruch może zostawić przestrzeń pod ewentualne wypuszczenie w USA specjalnej edycji napoju, wykorzystującego cukier.