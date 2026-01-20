Komentarz Giełdowy: Gdy handel staje się bronią, rynki tracą stabilność

Ostatnie działania amerykańskiej administracji ponownie wprowadzają na rynki finansowe podwyższoną zmienność, porównywalną z tą obserwowaną w kwietniu ubiegłego roku, kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się na szerokie podniesienie ceł wobec niemal wszystkich partnerów handlowych. Wówczas, podobnie jak dziś, kluczowym czynnikiem destabilizującym rynki nie była sama skala wprowadzanych restrykcji handlowych, lecz ich nieprzewidywalność oraz otwarte wykorzystanie handlu jako narzędzia politycznego. To właśnie brak jasnych reguł gry i gotowość do nagłych eskalacji powodowały wzrost awersji do ryzyka, skoki zmienności oraz gwałtowne reakcje na rynku walutowym i akcyjnym.

Coraz wyraźniej widać, że obecny model prowadzenia polityki zagranicznej, oparty na presji, eskalacji i instrumentalnym traktowaniu narzędzi gospodarczych, okazał się z perspektywy Waszyngtonu na tyle skuteczny, że jest dziś konsekwentnie kontynuowany. Handel przestaje pełnić funkcję stabilizującą relacje międzynarodowe i staje się elementem strategii geopolitycznej. Cła nie są już wyłącznie mechanizmem ochrony rynku wewnętrznego, lecz narzędziem testowania lojalności partnerów oraz wymuszania określonych zachowań politycznych, również wobec państw formalnie uznawanych za sojuszników.

W tym kontekście sprawa Grenlandii jawi się jako kolejny test jedności Europy. Poprzednim była wojna w Ukrainie, która dla Unii Europejskiej stanowiła fundamentalne wyzwanie polityczne, gospodarcze i bezpieczeństwa. Mimo wewnętrznych napięć oraz różnic interesów poszczególnych państw członkowskich Europa w dużej mierze zdała ten egzamin bardzo dobrze, wykazując zdolność do koordynacji działań, mobilizacji kapitału i utrzymania wspólnego frontu. Obecna sytuacja pokazuje jednak, że amerykańska administracja próbuje działać w sposób bardziej rozbijający europejską spójność, licząc na bilateralne ustępstwa poszczególnych krajów i osłabienie wspólnego stanowiska Unii jako całości.

Z perspektywy rynków finansowych kluczowa pozostaje jedna fundamentalna kwestia. Tylko zjednoczona Europa, dysponująca znaczącym kapitałem, rozwiniętym rynkiem finansowym oraz zdolnością do wspólnego działania, jest w stanie skutecznie oprzeć się presji zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i Chin. Europa działająca jako jednolity blok gospodarczy i polityczny nie jest wygodnym partnerem ani dla Rosji, ani dla Pekinu, ale coraz wyraźniej widać, że nie wpisuje się ona również w interesy obecnej administracji amerykańskiej, która preferuje relacje bilateralne i asymetryczne.

Dla inwestorów oznacza to, że obserwowana dziś zmienność geopolityczna nie jest jedynie przejściowym szumem informacyjnym, lecz trwałym elementem nowego reżimu rynkowego. W takich warunkach długoterminowa wycena europejskich aktywów w coraz większym stopniu zależy nie tylko od danych makroekonomicznych czy polityki monetarnej, lecz od zdolności Unii Europejskiej do utrzymania jedności politycznej, finansowej i instytucjonalnej. To właśnie ta jedność staje się jednym z kluczowych czynników ryzyka i jednocześnie potencjalnym źródłem stabilności dla europejskich rynków kapitałowych.

Na godzinę 17:10 indeks S&P 500 spadał o ponad 1,1%, a Nasdaq tracił blisko 1,4%. Polska sesja po nerwowym początku zakończyła dzień na niewielkich minusach. Szeroki indeks WIG zamknął się poniżej zera, notując spadek nieco ponad 0,1%, natomiast WIG20 odnotował symboliczny wzrost. Gorzej poradziły sobie pozostałe warszawskie indeksy. mWIG40 stracił blisko 0,6%, a sWIG80 prawie 0,8%.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB