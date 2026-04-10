Komentarz Giełdowy: Gdyby miało nie być jutra

Dziś warszawska giełda sprawia wrażenie rynku, który na moment odrywa się od bieżącej rzeczywistości i zaczyna wyceniać nie to, co jest, ale to, co dopiero może nadejść.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie pokazuje wyraźną siłę, a indeksy zbliżają się do historycznych szczytów w momencie, w którym jeszcze niedawno dominowała zupełnie inna narracja. Narracja strachu, eskalacji i rosnącej niepewności.

Jeszcze niedawno obraz rynkowy był zupełnie inny. Bliski Wschód, konflikt w Iranie, wymiana ciosów, ataki na infrastrukturę, odpowiedzi Teheranu i narastające napięcia w regionie Zatoki Perskiej. Do tego zakłócenia kluczowych szlaków handlowych i realne ryzyko szoku energetycznego. W tym układzie ropa stała się głównym barometrem emocji. Ceny przekraczały 100 dolarów za baryłkę, chwilami dochodząc nawet do okolic 120 dolarów.

I w pewnym momencie rynek zrobił to, co robi najczęściej. Zamiast dalej eskalować strach, zaczął budować scenariusz jego wygaszenia.

Dziś ton narracji jest już zupełnie inny. Zawieszenie broni, rozmowy pokojowe, kolejne rundy negocjacji. To wystarczyło, aby uruchomić dobrze znany mechanizm rynkowy, czyli wycenianie przyszłej stabilizacji jeszcze zanim stanie się ona faktem. Rynek nie czeka na potwierdzenie. On próbuje zdyskontować poprawę sytuacji z wyprzedzeniem, często bardzo dużym.

W efekcie widzimy silne wzrosty, które sprawiają wrażenie powrotu apetytu na ryzyko. Jakby inwestorzy chcieli szybko zamknąć ostatni miesiąc pełen napięć i uwierzyć, że najtrudniejsze momenty są już za nami. Jakby cała historia eskalacji mogła zostać zastąpiona jedną narracją, że od teraz będzie już tylko spokojniej.

Pytanie jednak brzmi, czy rzeczywiście jesteśmy już w tym punkcie.

Nawet jeśli konflikt zacznie się wygaszać, jego skutki nie znikają natychmiast. Ropa nie wraca z poziomów powyżej 100 dolarów do wcześniejszych wartości w krótkim czasie. Inflacja nie reaguje od razu. Banki centralne nie zmieniają nastawienia tylko dlatego, że pojawia się pierwsza oznaka deeskalacji.

To procesy rozciągnięte w czasie, a ich opóźnienie ma kluczowe znaczenie dla rynków finansowych.

Warto też pamiętać, że polski rynek akcji nadal silnie reaguje na globalne przepływy kapitału i zmiany sentymentu. W okresach poprawy nastrojów potrafi rosnąć dynamicznie, ale w momentach niepewności równie szybko traci zainteresowanie inwestorów zagranicznych.

Dlatego obecne ruchy mogą być zwodnicze. Z jednej strony wciąż obecne są ryzyka geopolityczne i makroekonomiczne, z drugiej polski rynek zaczyna zachowywać się tak, jakby pełna normalizacja była już przesądzona.

To moment, w którym emocje zaczynają wyraźnie wyprzedzać fundamenty. A wiara w szybki powrót stabilności staje się równie silnym czynnikiem jak twarde dane.

A jednak inwestorzy wydają się o to nie dbać. Na GPW trwa swoista gra z losem, pozycjonowanie pod lepsze jutro, które jeszcze się nie wydarzyło. Rynek jakby sam siebie próbował przekonać, że najgorsze jest już za nami. Dziś liczy się przede wszystkim momentum, emocja i wiara, że tym razem naprawdę może być inaczej.

Warszawski parkiet żyje dziś według prostej zasady: gdyby miało nie być jutra, dziś trzeba kupować.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB