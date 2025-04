Komentarz giełdowy: Mieszane nastroje w Ameryce, GPW z wyraźną przewagą nad Europą

Europejskie indeksy notują dziś mieszaną sesję. Notowania francuskiego CAC40 oraz niemieckiego DAXa spadają o ok. 0,5%, a brytyjski FTSE 100 spada o ok. 0,1%. Z drugiej strony nieco lepsze nastroje notuje szwajcarski SMI, który rośnie o 0,2% oraz włoski IT40, który rośnie o 0,7%. Nastrój zawieszenia sentymentu na europejskich rynkach wskazuje szeroki indeks STOXX Europe 600, który notuje odczyt o ok. 0,1% niższy niż wczorajsza cena zamknięcia.

Znacznie lepiej na tle Starego Kontynentu prezentuje się warszawski parkiet, którego główne indeksy notują dziś wyraźniejsze wzrosty. Szeroki WIG zyskuje ponad 1000 pkt i wspina się powyżej 95 tys. pkt., WIG20 zyskuje 1,1%, próbując przebić poziom 2650 pkt, a średnie spółki reprezentowane przez mWIG40 rosną o 1,2%. W indeksie najsłabiej na dzisiejszej sesji radziło sobie Huuuge Games, które zaprezentowało wyniki finansowe. Spółka opublikowała mieszany raport, którego przychody z jednej strony okazały się słabsze od oczekiwań, jednak sama rentowność przerosła prognozy. Kluczowe wskaźniki operacyjne spadły w ujęciu r/r, natomiast widać lekką poprawę w ujęciu q/q (w przypadku 4Q24). Niemniej notowania spadają dziś o 7%. Po drugim stronie gamingowego bieguna znajduje się dziś Bloober Team, który zaprezentował pierwszy zwiastun gry Cronos: The New Dawn, prezentujący rozgrywkę. Trailer został przyjęty przez graczy bardzo pozytywnie i na oficjalnym kanale spółki przekroczył 200 tys. wyświetleń. Gracze w szczególności docenili zapowiedź gameplay’u stanowiącego połączenie między grami Dead Space (jeden z kluczowych tytułów w segmencie horrorów sci-fi), oraz Silent Hill 2 (pokochany przez graczy klasyk horrorów, którego remake przygotowany też przez zespół Bloober Team został ciepło przyjęty). Spółka na dzisiejszej sesji rośnie ponad 4%.

Amerykańska giełda po samym otwarciu szukała konkretnego kierunku, choć po pierwszej godzinie handlu widać przewagę podaży. Indeksy z jednej strony wspierane były przez pierwsze pozytywne doniesienia z linii Japonia-USA. Japonia jest pierwszym krajem, który podjął rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii umów handlowych i na podstawie tych negocjacji inwestorzy będą pozycjonowali się w stosunku do pozostałych krajów.

Z drugiej strony na notowaniach indeksu ciążyły dziś spółki, które zaprezentowały swoje wyniki. Przede wszystkim UnitedHealth rozczarowało inwestorów po publikacji słabszych wyników od oczekiwań i obniżeniu swoich prognoz na kolejne kwartały. Spółka traci dziś ok. 21%, przyczyniając się do spadku indeksu Dow Jones o prawie 1,7%.

Z drugiej strony bardzo dobrą informację dla inwestorów zaprezentowało Eli Lilly, którego wyniki nowej eksperymentalnej tabletki przeciw otyłości okazały się lepsze od oczekiwań. Tym samym amerykańska spółka zdobywa kolejne działa do walki o rynek leków przeciw otyłości, który wciąż w branży farmaceutycznej pozostaje jednym z najbardziej dynamicznych sektorów. Notowania Eli Lilly rosną o 13%, natomiast jej główny konkurent Novo Nordisk spada o ponad 9%. Warto zaznaczyć, że duńska giełda dziś jest zamknięta z okazji Wielkiego Czwartku, stąd spadek notowań Novo Nordisk widzimy na giełdach, gdzie akcje Novo są notowane równocześnie.

Dzisiejsza sesja pozostaje dla większości krajów ostatnią przed końcem tygodnia. Jutro większość europejskich giełd, a także amerykańskie Wall Street pozostaną zamknięte ze względu na Wielki Piątek i święta Wielkanocy.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB