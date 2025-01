Komentarz giełdowy: Najlepszy tydzień na amerykańskiej giełdzie od wyborów

Rynki akcyjne kończą tydzień w dominująco optymistycznych nastrojach. Na europejskich indeksach dominuje dziś zieleń. Najlepiej radzi sobie brytyjski FTSE 100, który zyskuje 1,4%. Dobrze wygląda także niemiecki DAX, który zyskuje 1,2%, a włoski IT40 rośnie o ponad 1,3%. Francuski CAC40 może pochwalić się prawie 1% wzrostami, a szwajcarski SMI kończy sesję z ok. 0,4% wzrostem.

Na polskiej giełdzie również widać pozytywne sygnały. WIG20 rośnie o 1,3%, mWIG40 zyskuje 1,2%, a sWIG80 wzrasta o 0,3%. Indeks szerokiego rynku rośnie do 1,2%. Wzrosty na warszawskim parkiecie zdominowały dziś spółki z sektora gamingowego, których sub-indeks zyskał dziś ponad 4%. Jedną z najmocniejszych spółek w sektorze pozostaje CD Projekt, którego dzisiejsze wzrosty można uznać za kontynuację wczorajszych zysków po publikacji strategii dywidendowej spółki. Największy producent gier w Polsce po raz pierwszy zaprezentował zasady podziału zysku z akcjonariuszami, co w praktyce wcale nie wskazuje, że dywidendy w stosunku do wcześniejszych lat drastycznie urosną. Mimo to dla akcjonariuszy jest to jasny sygnał zobligowania się spółki do podziału zyskami, co z perspektywy tych inwestorów, dla których dywidendy stanowią istotny czynnik oceny spółki stanowi bardzo pozytywny sygnał. Stąd, przy jednoczesnym przebiciu przez notowania CD Projektu poziomów oporu z października 2021 r., mogło spowodować napływ nowego optymizmu na akcjach spółki. Szczególnie że ta znajduje się obecnie w trendzie wzrostowym, którego jednym z cech jest dużo większa wrażliwość na pozytywne informacje.

Optymizm widać również za oceanem, gdzie notowania głównych indeksów rozpoczęły sesje wzrostami. Nasdaq 100 przewodzi pozostałym indeksom, wzrastając o 1,8%. S&P 500 zyskuje 1,3%, a Dow Jones 1,1%. Dla amerykańskich indeksów jest to najlepszy tydzień od 8 listopada, kiedy to wzrosty wzmocnione były dużym optymizmem rynkowym związanym z wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Na rynku po serii danych z tego tygodnia widać nieco większy spokój inwestorów, dla których początek roku przebiegał w głównej mierze pod znakiem obaw o przyszłość polityki Fed. Dla amerykańskich akcji nadchodzące tygodnie będą szczególnie ciekawe wobec zaprzysiężenia Trumpa, które będzie miało miejsce 20 stycznia, co w najbliższym okresie rzuci nieco więcej światła na to, jakie dokładnie plany i retorykę odnośnie prowadzonej polityki będzie miał nowy prezydent. Jednocześnie, w przyszłym tygodniu, swoje wyniki pokażą m.in. Netflix, Johnson & Johnson, P&G i Costco.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB