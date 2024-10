Komentarz giełdowy: Niedźwiedzia sesja i niespodziewanie gołębi NBP

Giełdy na całym świecie wydają się być dzisiaj wielce zgodne, w większości spędzając czwartkową sesję na czerwono. Niepewność wokół dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie napędza wzrost cen ropy, zaś wysoki odczyt wskaźnika ISM dla usług (54,9; najwyższy od marca 2023) niejako studzi oczekiwania rynku względem dalszych obniżek stóp procentowych w USA (obecnie rynek daje ok 65% szans na cięcie o 25 pb przy następnym FOMC). Indeksy na Wall Street notują w większości spadki: S&P500 traci 0,05%, Dow Jones odejmuje 0,35%, a Russell 2000 notowany jest o 0.45% niżej. Wyjątkiem jest Nasdaq, który zyskuje na ten moment 0,13%.

Rynki europejskie podobnie zakończyły sesję ze spadkami. Pod dużą presją pozostaje m.in. Stellantis, które zapowiedziało poszukiwania nowego CEO, podczas gdy obecny zasugerował brak motywacji do opuszczenia stanowiska przed wygaśnięciem kontraktu. Niemiecki DAX traci dziś ok. 0,8%, francuski CAC40 zniżkuje o 1,3%, brytyjski FTSE 100 osuwa się 0,1%, zaś rodzimy WIG20 notowany jest o 1,6% niżej.

Za oceanem uwagę przykuwa Tesla (TSLA.US: -2.27%), która zidentyfikowała problem z kamerą w lusterkach w 27 tys. egzemplarzy modelu Cybertruck. W wyniku błędu obraz wyświetlany przez inteligentne lusterka może być opóźniony aż do 8 sekund podczas jazdy na wstecznym, co znacznie ogranicza widoczność kierowcy i zwiększa ryzyko wypadku. Problem ma zostać rozwiązany poprzez aktualizację oprogramowania, niemniej jest on już trzecie tego typu zawiadomienie w 2024, które naraża wiarygodność spółki w oczach inwestorów. Zmienność na walorach Tesli jest dodatkowo zaostrzona przez dzisiejszy pozew przeciwko spółce, złożony przez szwedzki związek zawodowy IF Metall. Sprawa dotyczy niepoinformowania związkowców o ostatnich zmianach wprowadzonych w spółce (zamknięcie części działalności w mieście Umea), do czego zobowiązuje firmy szwedzkiej prawo. Pozew jest częścią trwającego od 2023 roku sporu między związkiem a Teslą, która odmówiła podpisania porozumienia ws. możliwości negocjowania płac za pośrednictwem IF Metall.

Wymiana argumentów ze związkiem zawodowym nie hamuje z kolei wzrostów na walorach JSW (JSW.PL: +7%), które zwyżkują 10. sesję z rzędu, pozostając “zielonym wyjątkiem” dzisiejszej niedźwiedziej sesji na GPW. Sentyment wokół spółki wyraźnie słabł w ubiegłych miesiącach w związku ze stratami z działalności, mniejszym wydobyciem węglą, olbrzymimi odpisami oraz rozkładu relacji z zatrudnionymi, nad którymi wisi niewypowiedziane widmo redukcji. W ostatnich dniach związki krytykowały brak transparentności i uwzględnienia związków w rozmowach na temat zapowiadanego planu naprawczego spółki. Dodatkowy szum wywołał wyciek “Niepotwierdzonego projektu planu naprawczego” na facebookowym koncie związkowców JSW. Niemniej spółce wciąż sprzyja optymizm w sektorze węglowym, głównie za sprawą ożywienia w Chinach oraz rozpoczynającego się sezonu grzewczego.

Najbardziej stratne w indeksie WIG20 są z kolei banki, na które rzutuje niespodziewanie gołębi wydźwięk dzisiejszej konferencji prezesa Adama Glapińskiego. Ostatni odczyt inflacji na poziomie 4,9% (największy w 2024) sugerował, że w wystąpieniu prezesa NBP na próżno będzie szukać zapowiedzi luzowania polityki monetarnej. Krótkoterminowa postawa NBP pozostaje restrykcyjna w obliczu spodziewanego wzrostu inflacji w najbliższym czasie, niemniej członkowie RPP podchodzą do nadchodzącej (marcowej) prognozy inflacji z optymizmem, sugerując skłonność do obniżek, jeżeli na horyzoncie nowej prognozy jawić się będzie długo wyczekiwana tendencja spadkowa. Glapiński podkreślał jednak, że polityka innych banków centralnych (Fed i EBC) nie będzie przekładać się na decyzje NBP, a możliwe w marcu czy kwietniu cięcia nie będą zapowiedzią szerszego cyklu obniżek.

Aleksander Jabłoński

Analityk Rynków Finansowych XTB