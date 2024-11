Komentarz giełdowy: Obawy geopolityczne spychają polski rynek do tegorocznych minimów

Polski rynek zanotował dziś trzecią najgorszą sesję w tym roku. Spadki na indeksie WIG20 w szczytowym momencie sięgały ponad 4,5%, co było największym spadkowym ruchem polskiego indeksu blue chipów od wybuchu wojny w 2022 r. Finalnie, pod koniec dzisiejszej sesji polski rynek akcji lekko nadrobił straty i zamknął się z “tylko” 2,81% stratą. Dalej jednak oznacza to trzecią najsłabszą sesję dla polskich indeksów w tym roku, a także w przypadku WIG20 ustanowienie nowego tegorocznego dołka.

Indeks szerokiego rynku WIG również ma za sobą nieudaną sesję, a jego notowania zamknęły się poniżej poziomu 77 450 pkt, co oznacza, że po raz pierwszy od końca stycznia indeks zamknął się na niższym poziomie niż na początku roku.

Nerwowa reakcja inwestorów spowodowana była przede wszystkim obawą o sytuację za wschodnią granicą. Władimir Putin zatwierdził dziś doktrynę nuklearną, która rozszerza definicję potencjalnego przeciwnika, wobec którego broń jądrowa może być użyta, na sojusze i koalicje wojskowe państw. Co więcej, Rosja rozszerzyła zakres gotowości do “odstraszania nuklearnego” do sytuacji, w których zagrożona będzie suwerenność i integralność terytorialna państwa. Wcześniej zakres potencjalnego wykorzystania broni jądrowej ograniczał się jedynie do zagrożenia istnienia państwa.

Ta aktualizacja doktryny wzbudziła obawy inwestorów o rozszerzenie się konfliktu na szerszą skalę, co dodatkowo wzmocniło wciąż ciążące na polskim rynku ryzyko związane z wojną w Ukrainie. W efekcie polskie indeksy zanotowały dziś mocne spadki, a najmocniejsze wahania odnotowały sektory najbardziej zależne od sentymentu zagranicznych inwestorów. W szczególności widać to w notowaniach banków, które stanowiły jeden z najsłabszych subsektorów na polskiej giełdzie.

Negatywne nastroje widać dziś było w całej Europie, a także na początku sesji w USA. Indeksy zza oceanu szybko jednak odrobiły straty i obecnie zarówno Nasdaq, jak i S&P 500 powróciły do strefy wzrostowej. Kontynuację pozytywnego sentymentu widać na akcjach głównych spółek technologicznych, wśród których pozytywnie wyróżnia się Tesla, podtrzymując mocne wzrosty rozpoczęte wynikami wyborów w USA, a także Nvidia, która jutro pokaże swoje wyniki. Po ostatnich przecenach widać na akcjach spółki lekkie, przed wynikowe odbicie. Choć obecnie ciężar uwagi rynku coraz mocniej odchodzi od Nvidii, dalej pozostaje ona najuważniej obserwowaną spółką na rynku, a jej wyniki pozostają jednym z głównych wskaźników trendów związanych z sytuacją spółek powiązanych z AI.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB