Komentarz giełdowy: Odreagowanie na amerykańskim rynku, choć daleko do pełnego spokoju

Europejskie indeksy notują dziś w większości spadki, które stanowią odbicie wczorajszych nastrojów inwestorów na Wall Street. Niemiecki DAX spada o -0,4%, CAC40 traci -0,1%, szwajcarski SMI spada o -1%. Spadki na europejskich indeksach nieco wyhamowały po otwarciu sesji w USA, choć dalej pozostają na minusie.

Na tle Starego Kontynentu pozytywnie wyróżnia się polska giełda, która notuje ponad 1% wzrosty. Najlepiej radzi sobie mWIG40, który rośnie dziś o 1,6%. Notowania indeksu wspiera w szczególności Tauron, który zyskuje dziś ponad 9%, kontynuując dynamiczne wzrosty zapoczątkowane na czwartkowej sesji po publikacji wyników finansowych za 2024 r.

Amerykańska giełda odbija dziś a główne indeksy z USA rosną o ok. 2%. Najlepiej radzi sobie Nasdaq 100, który zyskuje 2,2%. S&P 500 rośnie o 1,9%, a Dow Jones o 2%. Wzrosty na amerykańskich akcjach wyglądają raczej na odbicie po wczorajszych wyprzedażach. Otoczenie rynkowe w USA pozostaje skrajnie niepewne, a sentymentu inwestorów nie poprawiają napięcia na linii Fed-Trump. Wypowiedzi Trumpa atakujące Jerome Powella wzmacniają ogólną niepewność inwestorów, co do przyszłości amerykańskiego rynku.

Tesla zyskuje dziś ponad 3% w trakcie ostatniej sesji przed wynikami za 1Q25. Spółka po zamknięciu rynku zaprezentuje wyniki finansowe za pierwszy kwartał. Wyniki mogą nie okazać się spektakularne, szczególnie wobec niższych od oczekiwań danych dotyczących dostarczonych pojazdów, które spółka zaraportowała na początku kwietnia. Od początku roku akcje Tesli spadły o prawie 40%.

Wszystkie spółki wchodzące w skład “Siedmiu Wspaniałych” również notują dziś wzrosty, choć dalej sentyment do sektora technologicznego pozostaje znacznie słabszy niż na początku tego roku. Kluczowym aspektem, któremu inwestorzy będą się przyglądać, jest kwestia zakończenia niepewności związanej z cłami handlowymi, a także wpływ zawirowań na wyniki finansowe spółek. W szczególności biorąc pod uwagę mocny wzrost wycen spółek z sektora AI z końca 2024 r., który wsparty był nadziejami na kontynuację wysokich wydatków na rowój sztucznej inteligencji i w efekcie wykonanie nowego kroku milowego w produktywności firm.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB