Komentarz giełdowy: Presja na notowaniach Tesli utrzymuje się na początku kluczowego tygodnia

Główne indeksy europejskie notują dziś mieszaną sesję. Najsłabsze nastroje widać na rynku niemieckim, gdzie notowania indeksu DAX spadają o ponad 0,6%. Nieco spokojniej zachowuje się rynek brytyjski i francuski, którego główne indeksy notują ok. 0,2% przeceny. Włoski IT40 traci dziś ok. 0,4%, a szeroki indeks STOXX Europe 600 pozostaje ok. -0,1% poniżej piątkowej ceny zamknięcia. Na tle Starego Kontynentu pozytywnie wyróżnia się szwajcarski SMI, który zyskuje dziś ok. 0,4%.

Znacznie lepsze nastroje widać na polskim rynku, którego główne indeksy zamykają sesję ponad 1% wzrostami. Najsilniejszy był dziś WIG20, który zyskał ponad 1,2%. W indeksie spadki odnotowało tylko Allegro, choć i w przypadku tej spółki można mówić o minimalnym spadku (-0,2%). Solidny wzrost odnotował za to Budimex, zyskując 4,2%. Spółka wygrała przetarg na wykonanie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego Kolei Małopolskich przy stacji Oświęcim. Choć wartość kontraktu wynosząca 39,34 mln zł pozostaje relatywnie do przychodów spółki za 2024 r. niewielka, tak warto pamiętać, że cały sektor budowniczy obecnie mierzy się ze wciąż widocznym wpływem wysokich stóp procentowych na zakontraktowanie. Nowe inwestycje i wygrane przetargi dokładają się do utrzymania solidnych poziomów wyników finansowych w oczekiwaniu na poluzowanie się warunków kredytowych.

Pozytywny sentyment było dziś także widać na akcjach producentów gier. Creative Forge Games wzrósł o ponad 40%. Spółka w piątek wypuściła demo swojej gry Black Gold: Oil Drilling Simulator. Choć same demo według danych platformy Steam nie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, tak spowodowało skokowy wzrost obserwujących grę na platformie. Wzrosty zanotowało także 11 bit studios, które w piątek (13.06) wypuści swoją najnowszą grę The Alters. Dla studia premiera jest kluczowa wobec mocnego rozczarowania wśród graczy i inwestorów premierą Frostpunka 2.

Na amerykańskim rynku widzimy dziś wstrzymanie oddechu w obliczu rozmów między Chinami i USA w Londynie. Negocjacje mają dotyczyć przyszłości relacji handlowych, w tym decyzji o kształcie ceł, stąd ich wynik będzie mógł mieć mocny wpływ na notowania amerykańskiego rynku. Na razie indeksy pozostają blisko cen zamknięcia z piątku.

W Los Angeles od początku weekendu trwają protesty przeciwko polityce imigracyjnej obecnej administracji. Gniew protestujących znalazł swoje ujście m.in. na autonomicznych taksówkach firmy Waymo (posiadanej przez Alphabet). Protestujący podpalali pojazdy, a spółka poinformowała, że nie będzie oferować przejazdów w strefie protestów, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Napięcia wśród obywateli nie pomagają zamieszaniu wokół Tesli. Problemy spółki ostatnio przede wszystkim wynikają z napięć między CEO Elonem Muskiem a prezydentem Donaldem Trumpem. Dodatkowo już za 3 dni mają zostać rozpoczęte testy usługi robotaxi, która pozostaje jednym z kluczowych projektów spółki. Inwestorzy wiążą z nią ogromne nadzieje, jednak obecne napięcia społeczne w USA mogą nieco ostudzić nastawienie inwestorów do nowej usługi. Warto jednak pamiętać, że choć protesty jak na razie skierowane są również przeciw pojazdom bezzałogowym, tak autonomiczne taksówki wydają się naturalnym krokiem ewolucji transportu, stąd inwestorzy wciąż mocno nagradzają wizję Tesli. Notowania spółki pozostają (nawet po przecenach z ostatnich dni) na wielokrotnie wyższych poziomach niż konkurencyjni producenci samochodów, co wskazuje na wiązanie dużych nadziei z przyszłością projektu robotaxi. W takim wypadku najbliższe tygodnie mogą przynieść szczególnie podwyższoną zmienność na akcjach amerykańskiej spółki.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB