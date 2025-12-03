Komentarz Giełdowy: RPP obniża stopy procentowe. Świąteczny impuls dla gospodarki

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się podarować rynkom i kredytobiorcom świąteczny prezent. Od 4 grudnia 2025 roku główna stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego spadła do 4,00 procent. To szóste obniżenie stóp w tym roku po maju, lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie, co w sumie oznacza spadek o 1,75 punktu procentowego w ciągu dwunastu miesięcy. Tempo i skala cięć pokazują wyraźnie, że bank centralny chce wspierać konsumpcję i inwestycje w kluczowym okresie dla gospodarki.
Decyzja RPP była zgodna z oczekiwaniami rynku i analityków. Bank centralny wziął pod uwagę spadek inflacji do 2,4 procent w listopadzie, czyli poniżej celu NBP wynoszącego 2,5 procent, oraz prognozy wskazujące na stabilizację cen w kolejnych miesiącach. Polityka pieniężna realizowana przez RPP wspiera wzrost gospodarczy bez ryzyka nagłego przyspieszenia inflacji.
Obniżka stóp procentowych daje wyraźny impuls rynkowi kapitałowemu. Sektory wrażliwe na koszty kredytu mogą liczyć na pozytywne efekty. Banki mogą zwiększyć wolumen udzielanych kredytów, a deweloperzy i firmy budowlane skorzystają z niższych kosztów finansowania i rosnącego popytu na mieszkania. Handel detaliczny i firmy konsumenckie mogą liczyć na większą aktywność klientów w okresie przedświątecznym. Spółki dywidendowe, energetyczne i infrastrukturalne zyskają dzięki niższym kosztom obsługi długu. Sektor technologiczny będzie miał łatwiejszy dostęp do finansowania innowacyjnych projektów.
Decyzja RPP ma również znaczący wpływ na rynek finansowy. Już teraz rynki uwzględniają możliwość dalszych obniżek stóp w 2026 roku, sięgających nawet 3,50 procent. W takich warunkach kapitał może stopniowo przesuwać się z depozytów i obligacji w stronę akcji oraz funduszy inwestycyjnych. Rynki finansowe będą szukać aktywów z większym potencjałem wzrostu, jednocześnie ograniczając zainteresowanie tradycyjnymi instrumentami o stałym dochodzie.
W dniu jutrzejszym uwaga rynków skupi się na konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego. Rynki będą oczekiwać wskazówek dotyczących tempa dalszego luzowania polityki pieniężnej, reakcji RPP na dane o inflacji i wynagrodzeniach oraz gotowości do kolejnych cięć w pierwszej połowie 2026 roku. Jasna komunikacja banku centralnego będzie kluczowa dla stabilizacji oczekiwań rynkowych i wzmocnienia efektu dzisiejszej decyzji.
Dzisiejsza obniżka stóp to realny świąteczny impuls dla rynku i gospodarki. Tańszy kredyt, perspektywa dalszego poluzowania polityki pieniężnej i wsparcie konsumpcji i inwestycji tworzą sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorstw i poprawy nastrojów uczestników rynku kapitałowego. W połączeniu z solidnymi fundamentami makroekonomicznymi niższe stopy mogą stać się katalizatorem wzrostów na Giełdzie Papierów Wartościowych w nadchodzących tygodniach. Sektor cykliczny zyskuje szansę na odrobienie strat z ostatnich miesięcy.
Mikołaj Sobierajski
Analityk Rynku Akcji XTB
