Podsumowanie dnia: Jastrzębie komentarze Powella znoszą US100 niżej 📉

Senat USA przegłosował wczoraj ustawę Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act stosunkiem głosów 68–30 i zatwierdził tym samym pierwsze ogólnokrajowe ramy prawne dla stablecoinów powiązanych z dolarem. Ustawa następnie trafi do Izby Reprezentantów na kolejny etap legislacyjny.