Komentarz giełdowy: Ryzyko polityczne ciąży na francuskiej giełdzie, a w USA powraca temat ceł

Europejskie rynki zdominowane są dzisiaj przez spadki. Najsłabszy sentyment widać na notowaniach francuskiego CAC40, który spada o -1,4%. Nastroje na francuskiej giełdzie znów są zdominowane przez obawy polityczne. Plany dotyczącego budżetu spowodowały na tyle duże napięcia, że premier Bayrou zdecydował się na ogłoszenie głosowania nad wotum zaufania na 8 września. Dla inwestorów jest to sygnał o potencjalnej niestabilności francuskiego rządu i prawdopodobnym scenariuszem dla francuskiego indeksu będzie relatywna słabość w stosunku do pozostałych indeksów europejskich do czasu głosowania.
Jednak spadki możemy zauważyć nie tylko na francuskiej giełdzie. Niemiecki DAX traci dziś 0,3%, włoski IT40 spada o -1,1%, brytyjski FTSE 100 traci 0,4%, a szwajcarski SMI stara się utrzymać wczorajsze poziomy ceny zamknięcia.
Na polskiej giełdzie również widać w większości spadki. Spadki notują przede wszystim małe i średnie spółki. mWIG40 traci dziś 0,3%, a sWIG80 spada o prawie 0,2%. Po początkowych przecenach na początku sesji odbicie widzimy na indeksie WIG20, który powrócił w okolice wczorajszych poziomów.
Najlepszym sektorem na polskiej giełdzie jest dziś gaming, w którym najmocniej wyróżnia się Vivid Games. Spółka rośnie na dzisiejszej sesji ponad 35%, ktontynuując wzrostową falę zapoczątkowaną w zeszłym tygodniu informacją o umowie z Apple odnośnie dystrybucji gry studia Real Boxing 2 w subskrypcji Apple Acade, a także nowej umowy produkcji gry zawartej z Eva Grupe.
Amerykańskie indeksy notują na początku sesji lekkie spadki w obliczu kolejnych zapowiedzi Trumpa dotyczących ceł na Chiny. Prezydent USA ostrzegł, że Stany mogą obłożyć Chiny ok. 200% cłami, jeśli te zdecydują się wstrzymać eksport metali ziem rzadkich. Dodatkowo nastroje inwestorów są lekko przytłumione przed jutrzejszym raportem wynikowym Nvidii.
Dział Analiz XTB
