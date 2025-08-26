Francuski Kryzys Polityczny : Głosowanie Nad Wotum Zaufania, Kluczowy Punkt Zwrotny

Premier Francji François Bayrou ogłosił, że 8 września podda swój rząd pod głosowanie wotum zaufania w Zgromadzeniu Narodowym, po ogłoszeniu ogólnej polityki dotyczącej orientacji budżetowych. Jeśli wniosek zostanie odrzucony — co byłoby pierwszym takim przypadkiem w V Republice — rząd będzie zmuszony do rezygnacji. Biorąc pod uwagę obecny impas parlamentarny, rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego wydaje się nieuniknione, co zwiększa ryzyko ponownego pogrążenia kraju w tym samym politycznym impasie, jednocześnie opóźniając dalsze prace nad projektem budżetu na 2026 rok.

Stanowiska Partii

Na lewicy, La France Insoumise (radykalna lewica) i Europe Écologie-Les Verts (zielona lewica) spodziewają się, co nie jest zaskoczeniem, głosować przeciwko wotum zaufania. Pozycja Partii Socjalistycznej pozostaje jednak decydująca. Chociaż Boris Vallaud, przewodniczący grupy socjalistycznej w Zgromadzeniu, i Olivier Faure, pierwszy sekretarz PS, obaj ogłosili swój sprzeciw, negocjacje z rządem nie mogą być wykluczone. Przebudowa gabinetu obejmująca ministrów socjalistycznych oraz wycofanie propozycji zniesienia dwóch dni świątecznych mogłoby potencjalnie zmienić ich stanowisko.



Na prawicy, Rassemblement National znajduje się w delikatnej sytuacji. Do tej pory powstrzymywało się od obalenia rządu, nie popierając wniosków o wotum nieufności. Jednak głosowanie nad wotum zaufania ma zupełnie inny symboliczny ciężar: poparcie rządu podważyłoby jego wizerunek jako obrońcy wyborców z klasy pracującej i średniej. Politycznie nie do utrzymania, taki ruch wydaje się wykluczony. RN spodziewa się więc głosować przeciwko wotum zaufania.

Parlamentarna Arytmetyka

Spośród 577 deputowanych, co najmniej 264 jest już pewnych, że będą przeciwni rządowi, co wciąż jest poniżej wymaganych 289 głosów, aby pozbawić go zaufania. Jeśli Partia Socjalistyczna dołączy do opozycji, całkowita liczba wzrośnie do 330, co uczyni upadek władzy wykonawczej nieuniknionym. Nawet wstrzymanie się od głosu przez socjalistów wystarczyłoby do obalenia rządu, ponieważ wymagana większość spadłaby wtedy do 256 głosów. PS zatem trzyma klucz do głosowania 8 września.





Źródło: Toute l'Europe

Ryzko Paraliżu Budżetowego

Scenariusz najczęściej przewidywany przez rynki pozostaje odrzucenie wotum zaufania, co prowadzi do rezygnacji rządu, a następnie rozwiązania Zgromadzenia Narodowego i nowych wyborów. Jednak taki wynik wprowadziłby długi okres niepewności: prawie miesiąc byłby potrzebny na zwołanie nowego Zgromadzenia, a następnie kilka dni na utworzenie rządu. Proces budżetowy musiałby wtedy rozpocząć się prawie od zera, niebezpiecznie przesuwając harmonogram budżetu na 2026 rok.



Takie opóźnienia zwiększyłyby napięcia polityczne i społeczne oraz zwiększyłyby ryzyko "pustego roku", co zakłóciłoby trajektorię redukcji długu Francji. Już teraz francuski 10-letni OAT zbliża się do 3,6%, poziomu oporu technicznego, poza którym może nastąpić niekontrolowany wzrost rentowności, w czasie gdy obsługa długu ma stać się największym pozycją budżetową państwa do 2027 roku.

Reakcja rynku

Banki i ubezpieczyciele są wśród najbardziej dotkniętych. Société Générale spadł o 8,20%, a Crédit Agricole o 6,01%, narażone zarówno na ryzyko stóp procentowych (ponieważ rosnące rentowności obniżają wartość posiadanych przez nie obligacji skarbowych), jak i ryzyko kredytowe (w miarę jak rosną obawy dotyczące zdolności państwa do spłaty). Firmy budowlane i infrastrukturalne, bardziej zależne od krajowej gospodarki, również są pod presją: Vinci, Bouygues i Saint-Gobain odnotowały gwałtowne spadki.



W przeciwieństwie do tego, sektory zorientowane międzynarodowo, takie jak luksus i opieka zdrowotna, pozostają odporne. LVMH, Hermès, L’Oréal, Sanofi i Kering utrzymały się na stałym poziomie, potwierdzając swoją rolę jako bezpieczne przystanie w czasach niestabilności politycznej i finansowej.

FRA40 (H4)

Źródło : xStation5

