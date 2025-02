Komentarz giełdowy: Silne wzrosty w Europie, ING w górę po wynikach, Trump zapowiada własne ETF-y

Indeksy europejskie kontynuują dzisiaj wzrosty. Rodzimy WIG20 i austriacki ATX kończą dzień jako liderzy (odpowiednio 2,74% i 3,35%), natomiast na rynku amerykańskim widoczne jest niezdecydowanie. Nasdaq i S&P500 pozostają w okolicach otwarcia, a Dow Jones Composite Average lekko traci.

ING Bank Śląski zamyka sesję jako lider indeksu mWIG40 ze wzrostem 9,09%. Przedstawił dzisiaj wyniki za IV kw. 2024 i odnotował 1.309 mln zł zysku netto, zdecydowanie powyżej konsensusu 1.085 mln zł. Zysk netto w IV kwartale 2024 roku był o 3% wyższy r/r i 19% k/k, choć w całym 2024 roku zysk netto grupy spadł o 1,6% r/r. do 4.36 mld zł. Równocześnie cały indeks WIG-Banki zakończył dzień 4,11% wyżej.

KGHM oraz organizacje związkowe zawarły porozumienie dotyczące warunków płacowych. W ramach umowy pracownicy otrzymają podwyżkę stawek płac zasadniczych o 9,2% od 1 stycznia br. Dodatkowo, od 1 maja 2025 roku uruchomione zostaną przeszeregowania w oddziałach, które obejmą 20% załogi. Na bazie wyników za I półrocze br. strony dokonają analizy kształtowania się płac pod kątem realizacji postulatu o co najmniej 8-procentowym wzroście średniej płacy w 2025 r.

Grupa Eurocash zaprezentowała nową strategię rozwoju dla sieci ABC, Groszek i Euro Sklep pod marką "Moje Sklepy". Inwestycja w ramach strategii "Nasz klient, nasz fan" wyniesie 40 mln zł i obejmie modernizację 4 tys. sklepów do końca 2025 r. Priorytetem jest rozwój aplikacji "Moje Sklepy". Strategia zakłada pozyskanie 1 mln użytkowników do końca 2025 roku. Spółka zainwestuje w ekrany LED oraz przeprowadzi kompleksową modernizację placówek.

Na amerykańskim rynku akcji dziś uwagę przykuwają wyniki Ralph Lauren, który odnotował lepsze od oczekiwań przychody w ostatnim kwartale. Zysk netto wyniósł 297,4 mln USD (4,66 USD na akcję) wobec 276,6 mln USD rok wcześniej, a przychody wzrosły do 2,14 mld USD z 1,93 mld USD. Spółka podniosła prognozę wzrostu przychodów na 2025 rok do 6-7%, co poskutkowało wzrostem akcji o 12,47%.

Akcje Skyworks Solutions spadły o 24% po ogłoszeniu spadku udziału w dostawach komponentów do iPhone'a o 20-25%. Mimo słabych perspektyw, wyniki za I kwartał fiskalny były zgodne z oczekiwaniami - przychody wyniosły 1,1 mld USD. Qualcomm również znalazł się pod presją, tracąc 4,33% po przedstawieniu prognoz na bieżący kwartał w przedziale 10,3-11,2 mld USD. W I kwartale fiskalnym firma osiągnęła jednak lepsze od oczekiwań wyniki z zyskiem na akcję 3,41 USD przy przychodach 11,7 mld USD.

Powiązana z obecnym prezydentem USA spółka Trump Media & Technology Group złożyła wnioski o rejestrację znaków towarowych dla nowych funduszy inwestycyjnych pod marką Truth.Fi. Planowane są ETF-y i rachunki zarządzane (SMA) o nazwach Made in America, U.S. Energy Independence i Bitcoin Plus, z początkową inwestycją do 250 mln USD.

Maksymilian Kuch, Doradca Inwestycyjny nr 938

Analityk Rynku Akcji XTB