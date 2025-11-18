Komentarz Giełdowy: Sprzedający przejmują inicjatywę

Rynek akcji kontynuuje pogłębianie spadków mimo teoretycznie sprzyjającej sezonowości końcówki roku. Coraz wyraźniej widać, że inwestorzy przestali wierzyć w szybkie złagodzenie polityki pieniężnej, a perspektywa obniżki stóp w grudniu zaczyna być postrzegana bardziej jako nadzieja niż realny scenariusz. Wyceny, które przez wiele miesięcy opierały się na narracji o rychłym powrocie do tańszego pieniądza, zostają właśnie zweryfikowane.

Rosną obawy o tempo wzrostu zysków w segmencie spółek technologicznych oraz o koszty ich finansowania. Banki regionalne oraz rynek prywatnych pożyczek coraz częściej sygnalizują pogorszenie sytuacji i napięcia w sektorze finansowym. To podważa fundamenty części rozgrzanych wycen, zwłaszcza tam, gdzie modele biznesowe są silnie zależne od zewnętrznego kapitału.

Do grona sprzedających dołączają teraz fundusze CTA. Skala takich przepływów bywa na tyle duża, że potrafi przechylić równowagę sił na korzyść strony podażowej i nadać rynkowi dodatkową inercję w dół, niezależnie od bieżących danych makroekonomicznych.

Polska giełda ponownie pokazuje to, o czym wielu lokalnych inwestorów wielokrotnie się już przekonało. Kondycja krajowych indeksów w ograniczonym zakresie odzwierciedla stan gospodarki czy nastroje lokalnych inwestorów, a w znacznie większym stopniu jest funkcją zagranicznych przepływów kapitału oraz globalnej awersji do ryzyka. Dopóki inwestorzy portfelowi redukują ekspozycję na rynki wschodzące, przestrzeń do samodzielnej hossy na warszawskim parkiecie pozostaje ograniczona.

Jutro może okazać się kluczowe dla dalszych losów obecnej fali wzrostowej, która od kilku tygodni znajduje się w defensywie. Wyniki spółki Nvidia oraz publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia FOMC będą testem zarówno dla narracji o perspektywach sektora technologicznego, jak i dla oczekiwań dotyczących ścieżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych.

To, w jaki sposób rynek zinterpretuje te informacje, może nadać kierunek notowaniom na kolejne tygodnie, przesądzając czy obserwowana korekta pozostanie epizodem w ramach dłuższej hossy, czy przerodzi się w trwalsze odwrócenie trendu.

Kamil Szczepański

Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB

