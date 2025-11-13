Europejskie kłopoty Google

Spółka Alphabet, znana też potocznie jako Google ponownie znalazła się w celowniku Europejskich regulatorów. Komisja Europejska ogłosiła w czwartek, że rozpoczyna dochodzenie przeciwko spółce Alphabet, która podejrzewana jest o pogwałcenie tz. ”Digital Market Act.

Spółce zarzucane jest, że ta faworyzuje w wynikach wyszukiwania publikacje podmiotów komercyjnie powiązanych z nią. Na co zwracają uwagę przedstawiciele Uni to, że celem regulacji jest przede wszystkim ochrona konkurencji oraz zapewnienie, że mniejsi dystrybutorzy treści nie utracą w sposób niesłuszny swoich przychodów.

Okno czasowe, jakie Unia ma na zamkniecie dochodzenia, to 12 miesięcy. W grę wchodzi utrata przez Google nawet 10% globalnych przychodów ze sprzedaży, co oznaczałoby potencjalną karę rzędu kilkudziesięciu miliardów Euro.

Warto pamiętać, że nie jest to pierwsza tak poważna kara. Na chwilę obecną tylko w ciągu ostatniego roku Google otrzymało aż 9,5 miliarda euro kar. Ostatnia, z września, na kwotę 3 miliardów dotyczyła nieuczciwego faworyzowania przez Google swojej własnej technologi i usług reklamowych.

Komentatorzy oczekują, że pogorszy to relacje Uni z USA. Prezydent Trump wypowiedział się na temat poprzednich kar i nazwał je „dyskryminacyjnymi”. Niechęć nowej administracji USA do konieczności przestrzegania lokalnego prawa przez Amerykańskie koncerny niewątpliwe wybrzmi ponownie jeśli Unia zdecyduje, że Alphabet rzeczywiście złamał prawo i nałoży stosowne kary.

W przypadku maksymalnego wymiaru kary, przyjmując roczne dochody ze sprzedaży globalnej Alfabetu na poziomie 400 miliardów dolarów — kara może wynieść nawet 34 miliardy Euro.

Na półmetku sesji Alphabet traci ok. 2,5%.

GOOGL.US (H1)

Źródło: xStation5