Komentarz giełdowy: Średnie spółki zieloną wyspą na GPW. Mocna sesja dla Pharmy

Otwarcie na Wall Street zostało zdominowane przez niedźwiedzie. S&P500 traci na ten moment 0,25%, Nasdaq notowany jest 0,37% niżej, Dow Jones spędza sesję ze stratą rzędu 0,45%, a największy spadek przypadł indeksowi Russell 2000 (0,7%). Mamy do czynienia zatem z korektą po piątkowych zyskach, wspartych przez bardzo dobre dane NFP. Ponadto rynki wyczekują środowej publikacji minutek FOMC.

Indeksy w Europie kończą dzisiejszą sesję na zielono. Zyski notuje przede wszystkim włoski FTSE MIB (+0,66%), francuski CAC40 (+0,46%) czy brytyjski FTSE 100 (+0,28%). Niemiecki DAX pozostaje na ten moment na płasko.

W przeciwieństwie do większości rynków europejskich, nastroje na GPW są dość mieszane. Na zielono jedynie mWIG40, napędzany wzrostami na akcjach Grupy Pracuj (GPP.PL: +5,9%), Asseco (ACP.PL: +5,30%) czy Eurocash (EUR.PL: +4,4%). Odbija również Ten Square Games (TEN.PL: +3,5%), po publikacji wstępnych oszacowań przychodu za III kw. 2024.

Zyski notują również walory Comarch (CMR: +3,6%) po podtrzymaniu ceny 332,20 zł za akcję w trwającym wezwaniu na 5,27 mln akcji spółki (ok. 35% głosów). Zainicjowane w sierpniu wezwanie zakładało spadek oferty do 315,40 zł po 3. października, jednak w związku z sygnałami po stronie inwestorów rodzina Filipiaków i CVC zdecydowała się utrzymać wyższy kurs do zamknięcia zapisów (29.10). Celem wezwania jest przejęcie przez CVC 100% udziałów oraz wycofanie spółki z obrotu regulowanego.

Dużej zmienności doświadczył dziś Ubisoft (UBI.FR: -2,6%), po tym jak spółka ustosunkowała do piątkowych doniesień medialnych o potencjalnym wykupie przez Tencent i rodzinę Guillemot. W wydanym dzisiaj oświadczeniu francuski producent gier podaje, iż “zdaje sobie sprawę ze spekulacji o potencjalnych interesach wokół spółki” oraz podkreśla, że firma skupia się aktualnie na realizacji swoich celów strategicznych w sektorze gier typu open world oraz games as a service. Warto wspomnieć, że od początku 2024 do piątkowego rajdu walory Ubisoftu straciły ok. 55%, głównie za sprawą alarmujących wyników gry Star Wars Outlaws oraz opóźnionego wydania Assassin's Creed: Shadows.

Niepewność narasta także wokół walorów spółek Zygmunta Solorza, po tym jak doszło do zapowiadanego w ostatnich tygodniach odsunięcia dzieci biznesmena od funkcji zarządczych w jego spółkach. Z rady nadzorczej spółki energetycznej ZE PAK odwołani zostali Tobias Solorz oraz Piotr Żak. Presja na notowaniach ZE PAK (ZEP.PL: -1,4%) oraz Cyfrowego Polsatu (CPS.PL: -3,6%) zwiększa się wraz ze skalą “problemu sukcesji” w konglomeracie Solorza, który w połączeniu z wątpliwym stanem zdrowia biznesmena odwraca uwaga od strategicznych celów spółek.

Początek tygodnia jest również obfity w wieści ze spółek farmaceutycznych. GSK (GSK.UK: +1,95%), Sanofi (SAN.FR: -1,15%) oraz CSL otrzymały od rządu USA 72 mln dolarów na dostarczenie dwa razy więcej szczepionek na ptasią grypę niż obecnie, zwiększając tym samym podaż preparatów na rynku w USA do 10 mln w I kwartale 2025.

Zniżkujący Pfizer (PFE.US) odbija się dzisiaj o 3% po tym jak Starboard Value nabyło udziały o wartości 1 mld dolarów. Pomimo chęci wsparcia i rewitalizacji producenta leków po stronie funduszu, spółka jednak wciąż boryka się ze słabnącym popytem oraz narastającą konkurencją. Głównym problemem pozostaje brak nowych, innowacyjnych produktów, które na nowo zaogniłyby entuzjazm wokół jednej z najważniejszych spółek okresu pandemii.

Aleksander Jabłoński

Analityk Rynków Finansowych XTB