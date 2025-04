Komentarz giełdowy: Szaleństwa celnego ciąg dalszy

Dzisiejsza sesja przebiega znów pod znakiem doniesień zza oceanu dotyczących nowych decyzji w sprawie polityki celnej prezydenta USA. Temat ostrej wojny celnej między Stanami Zjednoczonymi a resztą świata, zapoczątkowany w 2 kwietnia tzw. “Dniem Wyzwolenia”, ewoluował w ciągu ostatnich trzech tygodni, wprowadzając rynek na drogę zmienności znaną z kryzysów finansowych z 1930 i 2008 r. Obecne wzrosty, które są z jednej strony efektem zawieszenia wysokich ceł odwetowych na większość krajów na 90 dni (decyzja z 9 kwietnia), jak i wreszcie sygnałów o luzowaniu napięć handlowych z Chinami (dzisiejsze doniesienia prasowe) wyglądają jak rozwiązywanie problemów, które administracja Trumpa sama ściągnęła na rynek amerykański.

Najważniejszą informacją na dzisiejszej sesji pozostaje potencjalne obniżenie przez administrację prezydenta USA stawek celnych nałożonych na Chiny. Według Wall Street Journal obniżka może zepchnąć stawki nawet do granicy 50-65%. Wciąż pozostają to zdecydowanie wysokie cła, które mogą mocno wpłynąć na handel między Chinami a USA, jednak wartość ta jest znacznie niższa niż 145% cła, które Trump zaproponował w odpowiedzi na zaostrzenie polityki handlowej ze strony Chin.

Na razie poluzowanie polityki celnej nie jest pewne, co więcej wysokość ceł dalej pozostaje znacznie wyższa niż przed 2 kwietnia. Mimo to indeksy amerykańskie powróciły do poziomów zbliżonych do początku miesiąca. Ruch ten wskazuje na to, że inwestorzy coraz mocniej wierzą w wycofanie się (w większości) Trumpa z postanowień polityki celnej. Zanim jednak optymizm całkowicie zdominuje rynek, warto pamiętać, że obecne wyceny pozostają zależne od wypowiedzi polityków, co okazało się zarówno okazją, jak i zgubą w przeciągu ostatnich kilku tygodni. Ruch wzrostowy przed publikacją ceł odwetowych 2 kwietnia napędzany był nadzieją inwestorów na łagodniejsze nastawienie polityki Trumpa, co w efekcie doprowadziło do najwyższego jednodniowego spadku na amerykańskim rynku od pandemicznej wyprzedaży z 2020 r. Następnie niepotwierdzona plotka odnośnie wycofania się z polityki ceł odwetowych wobec reszty świata doprowadziła do wahań indeksu w przedziale +5% i -3,45% w ciągu zaledwie jednej sesji, a zapowiedź faktycznego zawieszenia ceł na 90 dni doprowadziło do najwyższego jednodniowego wzrostu od kryzysu z 2008 r. To wszystko tylko potwierdza, jak mocno niepewne pozostają obecne ruchy na rynku, a także jak bardzo inwestorzy szukają pozytywów w sygnałach z rozmów politycznych między USA, Chinami i resztą świata.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB