Komentarz giełdowy: Szansa na łagodzenie presji handlowej wspiera amerykańskie akcje

Indeksy giełdowe zyskują dzisiaj na wartości po tym jak Donald Trump odłożył nałożenie ceł na Kanadę i Meksyk, oraz jest w trakcie rozmów z Chinami, gdzie nadal istnieje nadzieja na deeskalację. Pierwotnie mająca odbyć się dziś rozmowa na linii Xi - Trump została wstępnie przełożona, co rynek może odczytać jako przedłużenie nadziei, na osiągnięcie porozumienia Pekinu z Waszyngtonem w sprawie polityki handlowej. To właśnie te łagodniejsze perspektywy wspierają dzisiaj notowania poszczególnych akcji.

Największe spadki notują dziś PepsiCo, Merck, PayPal i Centene, natomiast Palantir, Spotify i Ferrari radzą sobie najlepiej. To pokazuje, że inwestorzy selektywnie podchodzą do spółek, analizując ich fundamenty i perspektywy wzrostu w obliczu niepewnego tła makro i relatywnie wysokich wycen porównawczych.

PepsiCo nie spełniło oczekiwań dotyczących zysków, co wynika z osłabienia popytu na napoje i przekąski w USA. Przychody spadły, co jest negatywnym sygnałem, chociaż wydźwięk tego jest nieco neutralizowany przez wyższe zyski i politykę dywidendową, która w przypadku tej spółki jest bardzo ważna. PepsiCo podniesie dywidendę 53 raz z rządu, jeśli chodzi o wartości roczne.

Największym zwycięzcą sesji jest Palantir, którego akcje wzrosły o 23% dzięki imponującym wynikom za IV kwartał. Firma zwiększyła przychody o 36% do 827,5 mln USD, a prognozy na 2025 rok również przewyższają oczekiwania rynku. Przychody rządowe wzrosły o 45%, a komercyjne o 64%, co wskazuje na duży popyt na usługi AI w sektorach publicznym i prywatnym. Dyrektor generalny spółki Palantir podkreślił, że spółka widzi duży potencjał wzrostu w kontekście sztucznej inteligencji, co zwiększa zainteresowanie inwestorów. Wzrost Palantiru potwierdza trend ekspansji AI i rosnącego znaczenia technologii obronnych, a spółka umacnia swoją pozycję na rynku amerykańskim.

Podsumowując, sesja pokazuje wyraźne rozbieżności w wynikach spółek – technologia i AI radzą sobie lepiej, podczas gdy tradycyjne sektory, jak finanse czy spółki konsumenckie, mają większe trudności. Inwestorzy nadal bacznie obserwują rozwój sytuacji geopolitycznej i napięć handlowych, które mogą wpłynąć na przyszłe notowania poszczególnych spółek.

Dział Analiz XTB