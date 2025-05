Komentarz giełdowy: Trump pogarsza nastroje na koniec tygodnia

Druga połowa ostatniej w tym tygodniu sesji giełdowej przynosi pogorszenie sentymentów inwestorów. Wall Street oraz część rynków w Europie tracą na wartości na fali powracających obaw o rezolucje celne między USA a Chinami, wobec komentarzy Donalda Trumpa w Internecie. W Polsce wyprzedaże są jeszcze większe, chociaż tutaj wyceniany jest bardzo niepewny rezultat wyników prezydenckich II tury wyborów.

Nasdaq traci 0,5% po komentarzu Trumpa, który za pośrednictwem platformy The Truth Social zakomunikował, że Chiny naruszyły umowę z USA w sprawie ceł. Informacje to wywołały niepokój na rynkach, ponieważ, część inwestorów zaczęła obawiać się zaprzepaszczenia dotychczasowych umów handlowych i dalszego zaognienia presji celnej. Przedstawiciel Handlu w rządzie USA Jamieson Greer zakomunikował, że Chiny powoli znoszą niektóre środki zaradcze w zakresie taryf, ale dotychczas po ich stronie nie dostrzeżono oczekiwanego przepływu kluczowych minerałów z Chin.

Wzrost obaw powoduje, że inwestorzy coraz chętniej zabezpieczają swoje portfele inwestycyjne doważając spółki skupione na generowaniu zysków na rynkach wewnętrznych, a nie tych czerpiących zyski na rynku międzynarodowym. Subindeks spółek lokalnych notowanych w Europie osiągnął rekordowy poziom w zeszłym tygodniu, rosnąć o ponad 20% w tym roku (na tle 1,5% wzrostu indeksu Nasdaq, 19% wzrostu indeksu DAX oraz 0,36% wzrostu S&P500 od początku roku). Pomimo tegorocznego rajdu, akcje „krajowe” pozostają stosunkowo tanie, ponieważ notowane są po estymowanym na 12 miesięcy wprzód wskaźniku cena zysk wynoszącym 12,8%, podczas gdy średnia za ostatnie 10 lat to 12,4%. Pamiętajmy, ze inwestorzy z regionu postrzegają zwiększone wydatki fiskalne i obronne jako długoterminowy katalizator do wzrostów, dlatego też nie dziwi, że to właśnie rynki europejskie radzą sobie dużo lepiej na tle konkurencji z USA.

W Polsce wszystko skupia się na wyborach prezydenckich, które odbędą się już w niedzielę. Z perspektywy inwestycyjnej wydarzenie to ma przede wszystkim wpływ bezpośredni na polskiego złotego, zwłaszcza w kontekście postrzegania waluty na arenie międzynarodowej, ale w długim terminie wybór konkretnego kandydata może potencjalnie wpłynąć również na zmiany korporacyjne spółek. Widzimy to dzisiaj na przykładzie pokaźnych spadków kursów walorów banków, co może być postrzegane jako ochrona przed wcześniej wspomnianą zmianą postrzegania złotego, być może również z kwestią przyszłej trajektorii zmian stóp procentowych w Polsce.

Dział Analiz XTB