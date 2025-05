Podsumowanie dnia - Odnowione obawy handlowe na linii USA-Chiny

Warto zwrócić uwagę, że dotychczasowe nałożone cła przez Donalda Trumpa pozostają w mocy, dopóki nie dojdzie do wydania nowej opinii przez sąd apelacyjny. Niemniej amerykańska administracja wskazuje na szereg możliwych innych narzędzi do nałożenia ceł, takich jak 15% cła na 150 dni, czy 50% cła do obecnych stawek w przypadku stosowania dyskryminacji w stosunku do amerykańskiego handlu