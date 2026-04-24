Komentarz giełdowy: Ucieczka kapitału czy chwilowy rozdźwięk?

Ostatni tydzień na warszawskiej giełdzie upłynął pod wyraźną presją podaży. Większość kluczowych indeksów notowanych na GPW zakończyła ten okres na minusie, co dla wielu inwestorów mogło być sygnałem ostrzegawczym i skłaniać do refleksji nad kondycją krajowego rynku. W tym samym czasie obraz globalnych rynków akcji był jednak zupełnie inny. Za oceanem panowały bardzo dobre nastroje, a główne indeksy, takie jak S&P 500 oraz Nasdaq, kontynuowały marsz w górę, ustanawiając kolejne historyczne maksima.
Na pierwszy rzut oka taka rozbieżność może rodzić pytania o to, czy polska giełda zaczyna odstawać od światowych rynków, a nawet czy nie traci fundamentów do dalszego wzrostu. Warto jednak spojrzeć na tę sytuację szerzej i uwzględnić kontekst globalnych przepływów kapitału oraz czynników makroekonomicznych, które obecnie kształtują zachowanie inwestorów.
Siła amerykańskiego rynku akcji nie jest przypadkowa. Jednym z jej głównych filarów pozostaje trwający sezon wyników finansowych, który jak dotąd przynosi bardzo pozytywne zaskoczenia. Wiele spółek publikuje wyniki przewyższające oczekiwania analityków, a dodatkowo coraz częściej decyduje się na podnoszenie prognoz na kolejne kwartały. To buduje zaufanie inwestorów i wzmacnia przekonanie, że amerykańska gospodarka wciąż pozostaje w dobrej kondycji.
Nie można też pominąć znaczenia sektora technologicznego, który od wielu miesięcy stanowi główny motor wzrostów na Wall Street. Trwający wyścig technologiczny, związany między innymi z rozwojem sztucznej inteligencji, przyciąga ogromny kapitał do największych spółek, które postrzegane są jako liderzy przyszłego wzrostu. W efekcie koncentracja kapitału w kilku największych podmiotach dodatkowo wzmacnia indeksy i nadaje im impet.
Niezwykle istotnym, są napięcia geopolityczne w rejonie Zatoki Perskiej. Wzrost niepewności na świecie tradycyjnie powoduje zmianę podejścia inwestorów do ryzyka. Kapitał zaczyna odpływać z rynków wschodzących, które uznawane są za bardziej podatne na wstrząsy, i kieruje się w stronę aktywów postrzeganych jako bezpieczniejsze. W praktyce oznacza to większe zainteresowanie dolarem amerykańskim oraz największymi, najbardziej płynnymi spółkami notowanymi w Stanach Zjednoczonych.
Właśnie ten mechanizm pomaga zrozumieć, dlaczego warszawska giełda w ostatnich dniach radziła sobie słabiej. Nie jest to wyłącznie kwestia lokalnych fundamentów, lecz efekt globalnej rotacji kapitału, która w okresach podwyższonej niepewności działa na niekorzyść takich rynków jak Polska.
Jednocześnie inwestorzy pozostają wyczuleni na rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ryzyko eskalacji konfliktu wciąż jest obecne, a jego potencjalne konsekwencje wykraczają daleko poza sam rynek ropy naftowej. Oczywiście wzrost cen surowców energetycznych jest najbardziej bezpośrednim skutkiem napięć, jednak równie istotne mogą okazać się zakłócenia w globalnym handlu oraz logistyce. Powrót do stabilności, zarówno politycznej, jak i gospodarczej, może być procesem długotrwałym i wymagającym.
W efekcie obecna dywergencja pomiędzy GPW a Wall Street nie powinna być interpretowana jako trwałe osłabienie polskiego rynku. Znacznie trafniej jest postrzegać ją jako przejaw szerszych trendów globalnych, w których kluczową rolę odgrywają przepływy kapitału, nastroje inwestorów oraz czynniki geopolityczne. To przypomnienie, że lokalne rynki funkcjonują dziś w silnie powiązanym systemie, gdzie wydarzenia oddalone o tysiące kilometrów mogą mieć bezpośredni wpływ na wyceny akcji w Warszawie.
Mikołaj Sobierajski
Analityk Rynku Akcji XTB
