Komentarz giełdowy: WIG20 liderem wzrostów w Europie

Środowa sesja na europejskich rynkach giełdowych przyniosła wyraźne wzrosty. W tym aspekcie w sposób szczególny wyróżnia się polski WIG20, który domknął dzisiejsze notowania na pozycji lidera sesyjnych zwyżek.

Polski WIG20 zakończył dzień handlu powyżej 2300 punktów, rosnąc tym samym od początku dnia ponad 1,6%. Tak dobre nastroje na szerokim rynku to przede wszystkim zasługa ponad 5% wzrostów Budimexu oraz Alior Banku. Patrząc szeroko na indeks możemy stwierdzić, że dzisiejsze wzrosty to w największej mierze zasługa właśnie sektora bankowego, który jest zarówno kluczowym sektorem jeśli chodzi o 20 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Utrzymywane stopy procentowe na poziomie 5,75% przez NBP powoduje, że wynik finansowy netto banków wyniósł 28,97 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2024 roku, co oznacza wzrost o 54,5% rok do roku i przekroczenie całego zysku wygenerowanego w 2023 roku na poziomie 28 mld zł - wynika z danych KNF.

Na szerokim rynku uwaga inwestorów zwraca się w kierunku Minutek FOMC oraz przemówień bankierów amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Dzisiaj o godzinie 20:00 poznamy zapisy rozmów członków FOMC z ostatniego posiedzenia FED. Pomimo tego, że od ostatniej decyzji o stopach procentowych minęło 3 tygodnie, warto zwrócić uwagę na to, co kierowało bankierami, aby zdecydować się na większą obniżkę stóp procentowych. Jeśli bankierzy są pewni gospodarki, nie powinno to mocno zaszkodzić amerykańskim aktywom. Jeśli jednak decyzja była podyktowana dużymi obawami o rynek pracy, może to zaszkodzić dolarowi oraz Wall Street.

Biorąc pod uwagę ostatnio lepsze dane z amerykańskiej gospodarki (przede wszystkim z rynku pracy), istnieje szansa, że większość niezdecydowanych członków, których przekonał Powell, będzie obstawiać mniejszą obniżkę o 25 punktów bazowych podczas listopadowego posiedzenia. Obecnie rynek widzi jeszcze dwie obniżki w tym roku i średnią efektywną stopę na poziomie 4,3%. Z kolei na czerwiec przyszłego roku rynek widzi 4-5 obniżek z efektywną stopą na poziomie 3,6%.

W chwili tworzenia tego wpisu amerykańskie Wall Street zyskuje. Nasdaq dodaje w ujęciu intraday blisko 0,45%, podczas gdy S&P500 zwyżkuje o 0,55%. Niemiecki DAX zakończył sesję 1% wyżej, a francuski CAC40 0,6% wyżej.

Dział Analiz XTB