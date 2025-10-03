Komentarz Giełdowy: Zamkniecie rządu - gdzie te spadki?

-
Historyczne doświadczenia pokazują, że zamknięcia rządu w USA są krótkotrwałe i nie mają istotnego wpływu na fundamenty gospodarki ani zyski spółek.
-
Inwestorzy nauczyli się traktować je jako problem polityczny, a nie ekonomiczny.
-
Brak publikacji danych makroekonomicznych i presja budżetowa zwiększają szanse na łagodniejszą politykę Fed, co wspiera wzrosty na rynkach.
-
Obecne zamknięcie rządu postrzegane jest jako manewr polityczny Donalda Trumpa, a nie zagrożenie dla stabilności rynku czy gospodarki.
-
Lepsze nastroje globalne i oczekiwania na niższe stopy procentowe w USA wspierają wyceny złota i rynki wschodzące, w tym polską GPW.
-
Historyczne doświadczenia pokazują, że zamknięcia rządu w USA są krótkotrwałe i nie mają istotnego wpływu na fundamenty gospodarki ani zyski spółek.
-
Inwestorzy nauczyli się traktować je jako problem polityczny, a nie ekonomiczny.
-
Brak publikacji danych makroekonomicznych i presja budżetowa zwiększają szanse na łagodniejszą politykę Fed, co wspiera wzrosty na rynkach.
-
Obecne zamknięcie rządu postrzegane jest jako manewr polityczny Donalda Trumpa, a nie zagrożenie dla stabilności rynku czy gospodarki.
-
Lepsze nastroje globalne i oczekiwania na niższe stopy procentowe w USA wspierają wyceny złota i rynki wschodzące, w tym polską GPW.
Zamknięcie rządu w Stanach Zjednoczonych to zjawisko, które w przeszłości niemal zawsze wywoływało niepokój wśród inwestorów i prowadziło do korekt na głównych indeksach giełdowych. Powód był prosty. Tak daleko idące ograniczenie działalności instytucji państwowych wywoływało obawy o potencjalne ryzyka z tym związane a w konsekwencji o kondycje rynku. Dziś jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Choć rząd pozostaje „zamknięty”, a duża część agencji i urzędów nie pracuje, indeksy giełdowe notują wzrosty.
Skąd bierze się ten paradoks i dlaczego inwestorzy nie reagują spadkami?
Po pierwsze, historyczne doświadczenia uczą, że epizody zamknięcia rządu w Stanach były z reguły krótkotrwałe. Nawet jeśli budziły chwilowe zaniepokojenie, ich skutki nie miały znaczenia dla kondycji gospodarki czy rynków finansowych. Co więcej, statystyki wskazują, że w ciągu pół roku od rozpoczęcia takiego kryzysu amerykańskie indeksy giełdowe zwykle notowały wzrosty. Wynika to z faktu, że samo zamknięcie rządu nie przekłada się bezpośrednio na rentowność spółek i ich zdolność do generowania zysków. Jest to problem polityczny i administracyjny, a nie ekonomiczny. Inwestorzy coraz lepiej o tym wiedzą i dlatego nie traktują obecnej sytuacji jako zagrożenia dla fundamentów wzrostów.
Po drugie, ważny jest wątek polityki pieniężnej. Brak funkcjonowania wielu instytucji ogranicza publikację danych makroekonomicznych, co w naturalny sposób utrudnia prowadzenie restrykcyjnej polityki monetarnej. Jednocześnie niepokoje budżetowe sprawiają, że Rezerwa Federalna znajduje się pod presją, aby przyśpieszyć cykl luzowania polityki monetarnej. Inwestorzy szybko to dostrzegli i obecnie wyceniają niemal pewne obniżki kosztu pieniądza podczas dwóch najbliższych posiedzeń banku centralnego. Już sama perspektywa łagodniejszej polityki monetarnej działa jak paliwo dla giełd i tłumaczy, dlaczego rynki rosną w czasie, który logicznie powinien im szkodzić.
I wreszcie najważniejszy element układanki, czyli interpretowania powodów obecnego zamknięcia rządu przez uczestników rynku. Nie jest ono postrzegane jako oznaka systemowej słabości gospodarki amerykańskiej, ale jako efekt politycznej gry. W tym przypadku chodzi o Donalda Trumpa, który traktuje obecną sytuację jako narzędzie do przeprowadzenia kolejnej fali czystek w administracji publicznej. Jest to zatem manewr polityczny, a nie zagrożenie dla stabilności państwa czy kondycji firm. Dla inwestorów liczy się to, że działania prezydenta nie naruszają fundamentów gospodarki ani wyników przedsiębiorstw. W związku z tym zamknięcie rządu nie tylko nie szkodzi wycenom, ale wręcz sprzyja ich poprawie dzięki towarzyszącej temu narracji o łagodniejszej polityce pieniężnej. Rynki rosną mimo zamknięcia rządu, ponieważ obecny kryzys interpretowany jest zupełnie inaczej niż w przeszłości.
Obecna sytuacja sprzyja również rynkom wschodzącym, w tym polskiemu parkietowi. Lepsze nastroje globalne oraz oczekiwania na łagodniejszą politykę pieniężną w USA wywołują tak sentyment sprzyjający ryzyku. W efekcie korzystają na tym wyceny spółek z rynków rozwijających się, a GPW staje się naturalnym beneficjentem tego kapitałowego przepływu, od których była historycznie zależna.
Kamil Szczepański
Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB
Podsumowanie Dnia: US2000 dominuje wzrosty na Wall Street 📈Słabszy dolar wspiera metale i crypto
Pekin sygnalizuje gotowość do rekordowych inwestycji w USA 🗽
PILNE: Odczyt ISM poniżej oczekiwań! 📉
DE40: Europejskie indeksy szukają kierunku po mieszanych odczytach PMI
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.