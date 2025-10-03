DE40: Europejskie indeksy szukają kierunku po mieszanych odczytach PMI

Dziś sesja europejska przebiega w pozytywnych nastrojach, a głównym punktem uwagi inwestorów pozostają odczyty PMI z kluczowych gospodarek strefy euro. Dane te nadają ton rynkom, pokazując kondycję przemysłu i usług, a tym samym wpływając na oczekiwania co do dalszych decyzji polityki monetarnej. Najbardziej zyskują kontrakty SPA35 oraz UK100. Gorzej radzi sobie DE40, który na minusie ok. 0,2%.

Źródło: Bloomberg Finance Lp

Na Niemieckim indeksie najbardziej traci dziś sektor nieruchomości oraz IT. Wsparciem dla kursu pozostają usługi telekomunikacyjne oraz sektor przemysłowy.

Dane Makroekonomiczne

Dzisiejsza sesja upływa pod znakiem publikacji danych PMI dla sektora usług z głównych gospodarek Europy Zachodniej. Poniżej zestawienie kluczowych odczytów:

Hiszpania, Services PMI Wrzesień – Oczekiwane: 53.2, Opublikowane: 54.3, Poprzednie: 53.2

Włochy, Services PMI Wrzesień – Oczekiwane: 51.5, Opublikowane: 52.5, Poprzednie: 51.5

Francja, Services PMI Wrzesień – Oczekiwane: 48.9, Opublikowane: 48.5, Poprzednie: 49.8

Niemcy, Services PMI Wrzesień – Oczekiwane: 52.5, Opublikowane: 51.5, Poprzednie: 49.3

Strefa Euro, PMI Wrzesień – Oczekiwane: 51.4, Opublikowane: 51.3, Poprzednie: 50.5

Wielka Brytania, Services PMI (finalny) Wrzesień – Oczekiwane: 51.9, Opublikowane: 50.8, Poprzednie: 54.2

Większość odczytów okazała się słabsza od prognoz rynkowych, co wprowadziło umiarkowaną ostrożność na parkietach. Sytuacja jednak pozostaje pod kontrolą, wskaźniki wciąż utrzymują się powyżej granicy 50 pkt, która oddziela rozwój od spowolnienia, z wyjątkiem Francji, gdzie usługi notują wartości poniżej tego progu.



DE40 (D1)

Źródło: xStation5

Cena na wykresie przez chwile przełamała opór w okolicy 24500 jednak bardzo szybko wróciła poniżej co jest objawem słabości u kupujących po ostatnich wzrostach. Prawdopodobnym scenariuszem jest konsolidacja na linii krótkoterminowego trendu spadkowego oraz ponowna próba testu oporu. Jeśli kurs przebije się przez linie trendu krótko i średnioterminowego, następnym wsparciem dla niego będzie dopiero poziom FIBO 23,6.

Wiadomości ze spółek:

Nemetschek (NEM.DE) - Spółka otrzymała rekomendacje kup od banku inwestycyjnego. Cena rośnie o ponad +2%.

Raiffeisen (RAW.DE) - Komisja Europejska decyduje się przekazać zamrożone aktywa rosyjskich oligarchów pod zarząd banku. Wycena rośnie o ponad 2%