Pekin sygnalizuje gotowość do rekordowych inwestycji w USA 🗽

Najważniejsze wnioski Pekin sygnalizuje gotowość do olbrzymich inwestycji w USA W zamian Pekin oczekuje poluzowania sankcji na chiński biznesy

Pekin naciska na administrację Trumpa, aby złagodziła amerykańskie ograniczenia bezpieczeństwa narodowego dotyczące chińskiej działalności gospodarczej, sygnalizując, że w zamian może odblokować znaczący pakiet inwestycyjny – oferta, jeśli zostanie przyjęta, oznaczałaby gwałtowną zmianę polityki obserwowanej w ciągu ostatniej dekady. Dla rynków byłby to kolejny ważny, pozytywny sygnał, potencjalnie znacząco łagodzący ryzyko geopolityczne. Według osób zaznajomionych z rozmowami, negocjatorzy reprezentujący prezydenta Xi Jinpinga starali się również o zwolnienie z ceł na niektóre importowane materiały. Materiały te miałyby zostać wykorzystane w potencjalnych chińskich zakładach produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych, co czyni obniżone cła centralnym elementem propozycji. Podobno propozycja została przedstawiona podczas rozmów handlowych przeprowadzonych w Madrycie w zeszłym miesiącu, a osoby z wewnątrz podkreślały poufny charakter trwających negocjacji.

