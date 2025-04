Komentarz walutowy: Amerykanie dokręcają śrubę w sprawie chińskich ceł

Rynki reagują kolejną falą wyprzedaży na wprowadzenie szeroko zakrojonych ceł w wysokości 104% na import z Chin, które zaczęły oficjalnie obowiązywać od dzisiaj. W reakcji obserwujemy kolejny skok zmienności na rynku akcji oraz walut.

Rzecznik prasowy Białego Domu Levitt przekazała, że USA nałożyły dodatkowe 50% ceł na Chiny, podwyższając łączne taryfy do rekordowych 104%. Informacja ta była zgodna z zapowiedziami Trumpa, jednak wydaje się, że rynek oczekiwał porozumienia w tej sprawie, co w pierwszej reakcji pogorszyło sentymenty rynkowe. Chiny zapowiedziały, że „będą walczyć do końca”, odmawiając ustępstw i sygnalizując gotowość do wdrożenia środków odwetowych. Trump na platformie Truth Social ogłosił zakończenie rozmów handlowych z Chinami i anulowanie zaplanowanych spotkań. W rezultacie światowa gospodarka po raz kolejny zmagać się musi z widmem poważnej recesji, o ile finalnie faktycznie żadnych ustępstw nie będzie. Na ten moment wycena prawdopodobieństwa wystąpienia zapaści gospodarczej USA wynosi 66% jeśli chodzi o 2025 rok.

Wydźwięk komentarzy jest bez dwóch zdań negatywny, ale… nie jak do tej pory nie przynosi ona potężnego tąpnięcia na rynkach. Paradoksalnie poranek przyniósł odbicie w Chinach, co pokazuje, że pewna część ryzyka handlowego została już przez rynek wyceniona.

Na samym rynku walutowym dobrze radzi sobie dzisiaj jen japoński. Inwestorzy wracają do walut bezpiecznych, takich jak jen i frank szwajcarski (CHF), w odpowiedzi na zwiększoną niepewność związaną z handlem światowym. Co więcej, wzrosty waluty Japonii napędza dzisiaj Kazuo Ueda, gubernator BoJ, który zasygnalizował, że bank centralny pozostaje otwarty na dalsze zacieśnianie polityki.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB