Komentarz walutowy: Amerykański dolar w zawieszeniu przed danymi o sprzedaży detalicznej

Od początku tygodnia amerykański dolar w stosunku do koszyka walut zatrzymuje serię spadkową, która trwała od połowy maja. Utrzymująca się presja związana z obawami geopolitycznymi nie wspiera amerykańskiej waluty. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że zwykle notowania amerykańskiej waluty radziły sobie dobrze w otoczeniu obaw inwestorów. Czy to już czas odwrotu zaufania do tej waluty?

Taka teza jest wciąż zbyt wczesna, a wobec zależności globalnych rynków od waluty amerykańskiej nawet gdyby zmiana głównej waluty miałaby miejsce, miałaby ona charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Niemniej nawet w obliczu częściowego uspokojenia zawirowań wokół ceł handlowych wciąż polityka USA wydaje się mocno nieprzewidywalna. Stąd inwestorzy kierują swój kapitał w stronę innych aktywów kojarzonych z “bezpiecznymi przystaniami”.

Zawirowania na rynku od początku mocno wpłynęły na zachowania inwestorów, a strategia risk-on nie zdominowała rynków tak naprawdę od początku tego roku, co przekłada się na to, że kolejne sygnały z Bliskiego Wschodu nie wzbudzają jak na razie tak szerokich ruchów, jak np. zapowiedź ceł. Mimo to dalsze zaognianie konfliktu może w końcu doprowadzić do przeważenia obaw inwestorów, co natomiast może wspomóc notowania walut uznawanych powszechnie za “stabilniejsze” i “bezpieczniejsze” (m.in. frank szwajcarski).

Dzisiejszy odczyt indeksu ZEW wskazuje w Niemczech na poprawę nastrojów gospodarczych. Choć dalej ocena bieżących warunków pozostaje negatywna, tak tempo poprawy oceny wzrasta szybciej od prognoz. Tym samym po piątkowej korekcie widzimy powrót do wzrostów ze strony euro, które umacnia się w porównaniu do głównych walut.

Choć kalendarz makroekonomiczny jest dzisiaj względnie pusty dane o sprzedaży detalicznej z USA za maj mogą wskazać dalsze trendy notowań amerykańskiego dolara. Oczekiwany jest odczyt spadkowy w ujęciu m/m wobec wzmacniającego się wpływu ceł na trendy. Warto jednak pamiętać, że odczyt inflacji z maja wskazał, że wpływ ten był niższy niż się spodziewano. W przypadku podobnego trendu w odczycie sprzedaży detalicznej Fed otrzyma kolejne argumenty tym razem przeważające w stronę dalszego utrzymania stóp.

Dział Analiz XTB