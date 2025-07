Komentarz walutowy: Co zrobi BoE po wyższym odczycie CPI?

Wzrost inflacji w Wielkiej Brytanii w ubiegłym miesiącu był wyższy niż oczekiwano. Inflacja wzrosła z 3,4% do 3,6%, podczas gdy oczekiwano, że pozostanie na poziomie 3,4%. Jest to najwyższy poziom inflacji zasadniczej od stycznia 2024 roku. Co to oznacza dla Banku Anglii?

W czerwcu inflacja wzrosła z powodu pewnych efektów bazowych, na przykład ceny paliw spadły bardziej rok temu niż w zeszłym miesiącu, co spowodowało wzrost indeksu. Inflacja bazowa wzrosła z 3,5% do 3,7%, a inflacja cen usług nie spełniła oczekiwań dotyczących jej spowolnienia i utrzymała się na poziomie 4,7% Ceny żywności wzrosły trzeci miesiąc z rzędu i powróciły do najwyższego poziomu od lutego ubiegłego roku. Co ciekawe, koszty mieszkaniowe w Wielkiej Brytanii miały w zeszłym miesiącu negatywny wpływ na dane dotyczące inflacji w tym kraju, a roczna stopa inflacji ulega spowolnieniu. Koszty mieszkaniowe właścicieli nieruchomości wzrosły o 6,4% w ciągu 12 miesięcy do czerwca, co stanowi spadek w porównaniu z 6,7% w maju. Koszty mieszkaniowe były jednym z dwóch czynników, które spowodowały spadek cen w ujęciu miesięcznym między majem a czerwcem tego roku.

Ponieważ koszty mieszkaniowe stanowią tak dużą część budżetu konsumentów, każde ich obniżenie jest mile widziane w kwestii spadku ogólnego poziomu inflacji. Największy wpływ miały koszty transportu, a mniejszy – odzież, alkohol i tytoń, rekreacja i kultura oraz koszty komunikacji.

Wzrost cen nie jest zaskoczeniem. W maju Bank Anglii stwierdził, że inflacja czeka trudna droga. Bank spodziewa się, że wzrost cen osiągnie szczytowy poziom 3,7% we wrześniu, a następnie spadnie ponownie do docelowego poziomu 2%. Jeśli inflacja będzie nadal rosła w takim tempie, jej szczytowy poziom może przekroczyć szacunkową wartość 3,7% podaną przez BOE. Jednak BOE stwierdził, że największym zagrożeniem dla inflacji jest utrzymywanie się wyższych cen usług przez dłuższy czas. Jeśli jednak osiągnęliśmy szczytowy poziom kosztów mieszkaniowych, ceny usług mogą ulec zmniejszeniu w nadchodzących miesiącach.

Dlatego nie sądzimy, aby raport ten zmienił stanowisko Banku Anglii i że bank obniży stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami w przyszłym miesiącu. Nadal istnieje 86% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w przyszłym miesiącu, co stanowi spadek z 89% we wtorek. Jednak rynek swapów stóp procentowych oczekuje obecnie nieco mniej niż 2 obniżek w pozostałej części roku, co sugeruje, że inwestorzy podchodzą ostrożnie do długoterminowych perspektyw obniżek stóp procentowych po dzisiejszym raporcie o inflacji.

Dział Analiz XTB