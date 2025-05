Komentarz walutowy: Dezinflacja w Polsce przyspiesza

Dane inflacyjne z Polski, które poznaliśmy dzisiaj rano, jasno pokazują, że pojawiła się przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Presja cenowa za kwiecień okazała się znacznie niższa od oczekiwań, co wraz z ostatnimi, gołębimi komentarzami Prezesa Glapińskiego z RPP powoduje, że rośnie szansa na to, że ruch ten nadejdzie już w maju.

Według szacunków GUS inflacja w kwietniu 2025 roku wyniosła 4,2% wobec odczytu 4,9% miesiąc temu, oraz prognozom analityków na poziomie 4,3% r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły natomiast o 0,4%

Co więcej, dane makroekonomiczne, które poznaliśmy w zeszłym tygodniu, zachęcają do podjęcia decyzji o wznowieniu obniżek stóp procentowych. Zatrudnienie spadło za marzec o 0,9% r/r, natomiast dynamika płac kontynuuje spadki do 7,7% r/r z poziomu 7,9% r/r. Produkcja przemysłowa rośnie o 2,5% r/r za poprzedni miesiąc, co jest poprawą w stosunku do lutego, ale znacznie mniejszą od oczekiwań. Co więcej, inflacja PPI jest ujemna i pokazuje -1,1% r/r. To jednak nie koniec, gdyż widać również nieco gorszą postawę konsumentów. Sprzedaż detaliczna rośnie zaledwie 0,6% r/r za marzec, podczas gdy oczekiwano wzrostu na poziomie 1,5% r/r.

Argumenty, aby stopy procentowe pozostawały na tak wysokim poziomie, kończą się, a cel inflacyjny na poziomie 2,5% powinien zostać osiągnięty w pierwszej części 2026 roku. Obecna inflacja na poziomie 4,2% jest niższa niż ta prognozowana przez bank centralny.

Prezes Glapiński podczas ostatniego posiedzenia zaskoczył, wskazując na możliwe dwie obniżki o 50 punktów bazowych. Naszym zdaniem dzisiejsze dane podwyższają szansę, na materializację tych komentarzy, a pierwszy ruch korygujący stopy procentowe w dół może zapaść już w maju.

Dział Analiz XTB