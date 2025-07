Komentarz walutowy: Dolar odbija, napięcia na linii Trump-Powell słabną 💡

Napięcie między Donaldem Trumpem a prezesem Rezerwy Federalnej Jerome'em Powellem wywołało wczoraj znaczną zmienność na rynkach walutowych. Wstępne doniesienia, zwłaszcza z „The New York Times”, sugerowały, że Trump przygotował dokumenty prawne mające na celu odwołanie Powella z powodu „rażącej niekompetencji”. Spekulacje te wywołały natychmiastowy niepokój na rynku – inwestorzy obawiali się potencjalnej erozji niezależności Rezerwy Federalnej, prowadzącej do wyraźnego osłabienia dolara amerykańskiego, gwałtownego wzrostu cen złota i gwałtownego wzrostu popytu na bezpieczne aktywa. Para walutowa EUR/USD odnotowała w szczególności wyraźny wzrost, odzwierciedlający spadek zaufania do amerykańskiej waluty.

Późniejsze publiczne komentarze Trumpa przybrały jednak bardziej wyważony ton, wyjaśniając, że obecnie nie planuje zwolnić Powella, chyba że pojawią się dowody na popełnienie przestępstwa lub oszustwo. Nie wykluczył dalszych działań i otwarcie skrytykował stanowisko Powella, sugerując jednocześnie, że ekonomista Kevin Hassett może być jego przyszłym kandydatem na stanowisko szefa Rezerwy Federalnej. Rozumie się, że wewnętrzne dyskusje i konsultacje prawne, a także odwołanie spotkania Powella z republikanami w Izbie Reprezentantów, przyczyniły się do tymczasowego uspokojenia napięć. Na razie pozycja Powella wydaje się stabilna, choć niezadowolenie Trumpa jest wyraźne i może sygnalizować zmianę podejścia po jego powrocie do Białego Domu.

W miarę jak Trump łagodził swoją retorykę, zarówno dolar amerykański, jak i Wall Street szybko odrobiły wcześniejsze spadki. Dolar amerykański zniwelował znaczną część strat w stosunku do euro, a amerykańskie rynki akcji odbiły – zamykając dzień na plusie po początkowych spadkach związanych z plotkami o zwolnieniu. Uczestnicy rynku zinterpretowali ostatnie oświadczenia Trumpa jako deeskalację, łagodzącą natychmiastowe obawy przed bezpośrednim podważeniem niezależności Fed i przywracającą pewną stabilność rynkom finansowym.

Dział Analiz XTB