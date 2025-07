Komentarz walutowy: Dolar spokojny po Minutes

Uwaga inwestorów podczas wczorajszej sesji skupiła się na Minutkach FOMC, które zobrazowały sposób myślenia bankierów amerykańskiej Rezerwy Federalnej o obecnej polityce monetarnej. Dolar odzyskał nieco gruntu pod nogami w ciągu ostatnich sesji, ale długoterminowy trend spadkowy pozostaje silny.

Z dokumentu FED wynika, że wśród członków Fed panują podzielone opinie, część z nich uważa, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest brak obniżek stóp procentowych w całym 2025 roku. Swoje stanowisko argumentują utrzymującą się wysoką inflacją, podwyższonymi oczekiwaniami inflacyjnymi wśród firm i konsumentów oraz odpornością amerykańskiej gospodarki. Z drugiej strony, kilku decydentów zadeklarowało otwartość na ewentualną obniżkę stóp już w lipcu, jeśli dane makroekonomiczne będą zgodne z ich oczekiwaniami. Na razie jednak wszyscy zgodzili się, że utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych jest właściwe.

W protokole zwraca uwagę również to, że ekonomiści Fed prognozują wyższy wzrost PKB w 2025 roku niż wcześniej zakładano, a także niższą inflację. Lepsze perspektywy gospodarcze wynikają m.in. z ograniczenia zapowiedzianych i oczekiwanych ceł, choć ogólny poziom niepewności wciąż pozostaje wysoki.

Rynek zareagował na publikację protokołu dość spokojnie. Dolar amerykański utrzymuje się na stosunkowo mocnej pozycji po ostatnich zwyżkach, choć tempo jego umocnienia nieco wyhamowało. Inwestorzy w większości oczekują, że Fed pozostawi stopy procentowe bez zmian podczas lipcowego posiedzenia, a ewentualna obniżka przesuwa się w oczekiwaniach na wrzesień lub później. Ostatnie dane pokazują, że oczekiwania inflacyjne wśród konsumentów w USA nieco spadły, co sprzyja ostrożnemu optymizmowi Fed, ale niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej pozostaje duża.

Dział Analiz XTB