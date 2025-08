Komentarz walutowy: Dolar zatrzymuje wzrosty mimo jastrzębiego Powella

Dolar amerykański ma za sobą świetny początek tygodnia, chociaż dzisiaj momentum wzrostowe nieco słabnie. Inwestorzy na ten moment przymykają oko na jastrzębi ton Powella i szykują się na jutrzejszy odczyt NFP. Lokalnie w Polsce inflacja zaskakuje wyższym odczytem, a za oceanem BoJ rewiduje swoje prognozy inflacyjne w średnim terminie.

Amerykański dolar wyraźnie zyskał wczoraj po jastrzębich komentarzach przewodniczącego Fed, Jerome’a Powella, który po decyzji o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie podkreślił, że polityka pozostaje umiarkowanie restrykcyjna, a Fed musi mieć pewność dalszego spadku inflacji przed rozpoczęciem obniżek. Powell zaznaczył, że gospodarka i rynek pracy wciąż są w dobrym stanie, choć przyznał, iż aktywność gospodarcza wyraźnie się złagodziła, a wśród członków FOMC pojawiła się głęboka rozbieżność zdań. Dolar umacniał się tuż po konferencji prasowej, kiedy to Powell powiedział, używając swoistej gry słów, że Fed przymyka oko na inflację, nie decydując się na podwyżkę, ale obecnie lekko wytraca swoje wcześniejsze wzrosty, czemu korekta nastrojów na rynku.

W Polsce najnowszy odczyt inflacji CPI wyniósł 3,1% r/r (oczekiwano: 2,8% r/r; poprzednio: 4,1% r/r), a miesięcznie 0,3% m/m (oczekiwano: 0,2% m/m; poprzednio: 0,1% m/m), co pokazuje, że inflacja wyraźnie przekroczyła oczekiwania rynku. Choć obecne poziomy wciąż mieszczą się w paśmie celu inflacyjnego, wyższy od prognoz wzrost cen oraz szybkie tempo w ujęciu miesięcznym mogą niepokoić Radę Polityki Pieniężnej; EURPLN traci drugi dzień z rzędu.

Bank Japonii (BOJ) jednogłośnie pozostawił stopy procentowe bez zmian na poziomie 0,5%, podnosząc jednocześnie prognozy inflacji bazowej CPI na 2025 do 2,7% (wcześniej: 2,2%) i core-core CPI do 2,8%. Choć decyzja początkowo wywołała umocnienie jena, efekt ten został wymazany w trakcie konferencji prezesa Uedy, który podkreślił, że decyzje będą zależne od bieżących danych, a obecny poziom jena utrzymuje się blisko celu BoJ. Bank sygnalizuje gotowość do podwyżek stóp przy realizacji prognoz inflacyjnych, ale nie deklaruje żadnego scenariusza na kolejne posiedzenia.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB