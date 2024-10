Komentarz walutowy – EBC obniży stopy, ale co dalej?

Zgodnie z oczekiwaniami Europejski Bank Centralny powinien obniżyć dzisiaj stopy procentowe, ale inwestorzy będą zastanawiać się co z dalszymi krokami ze strony banku centralnego. Należy pamiętać, że będzie to druga obniżka w tym roku i wszystko wskazuje, że w tym roku kolejna będzie miała miejsce w grudniu. Czego dalej spodziewać się po kursie euro?

Europejski Bank Centralny opublikuje swoją decyzję o wysokości stóp procentowych dzisiaj o godzinie 14:15. Pół godziny później odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Christine Lagarde. Dzisiejsza decyzja jest w pełni oczekiwana przez analityków oraz rynek. Na koniec tego roku przewiduje się, że stopy procentowe zostaną obniżone jeszcze raz, najprawdopodobniej w grudniu. Jest to zgodne z komunikacją ze strony EBC, która mówi o umiarkowanych obniżkach i przestojach pomiędzy ruchami. Z drugiej strony gospodarka strefy euro pozostaje bardzo słaba, przede wszystkim patrząc na sektor przemysłowy. Dodatkowo dane śledzone przez EBC w postaci negocjowanych zmian płac wskazują na wyraźne spadki za drugi sektor, co teoretycznie pozwalałoby na bardziej gołębie podejście ze strony EBC. Inflacja CPI za sierpień spadła do poziomu 2,2% r/r, natomiast bazowa znajduje się na poziomie 2,8% r/r. Problemem dla EBC pozostaje inflacja w sektorze usług, która utrzymuje się relatywnie wysoko na poziomie powyżej 4% już kilka miesięcy z rzędu.

Dosyć jastrzębie stanowisko ze strony EBC, które prezentowane jest od czerwcowej decyzji, w trakcie której doszło do cięcia stóp procentowych, sugeruje, że euro powinno być silniejsze od dolara. W przypadku EBC wycenia się dwie obniżki w tym roku, biorąc pod uwagę dzisiejszą decyzję, natomiast ze strony Fed wycenia się ponad 4 ruchy. Jeśli Fed nie będzie próbował zbić oczekiwań rynkowych w przyszłym tygodniu, może okazać się, że para EURUSD zaliczyła w ostatnim czasie zbyt mocną korektę. Jednocześnie jednak trzeba pamiętać o tym, że cały czas gospodarka amerykańska prezentuje nieco lepszą kondycję niż gospodarka europejska, nawet biorąc pod uwagę wyraźnie spowolnienie na rynku pracy.

Para EURUSD utrzymuje się na poziomie powyżej 1,1000 i jedynie bardzo wyraźne gołębie komentarze mogłyby doprowadzić do stałego spadku poniżej tego poziomu. Oczywiście nie można wykluczyć tego, że bardziej jastrzębie stanowisko w przyszłym tygodniu zaprezentuje Fed. Niemniej patrząc na polską walutę, obserwujemy w ostatnim czasie dalszą słabość, co jest uzasadnione m.in. przez sezonowość. Za dolara płacimy 3,9012 zł, za euro 4,2985 zł, za franka 4,5668 zł, za funta 5,0928 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl