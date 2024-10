Komentarz walutowy: Europejskie dane testem dla założeń polityki banków centralnych

Zeszły tydzień przyniósł długo wyczekiwaną przez rynek obniżkę stóp procentowych przez Fed. Choć decyzja o tym, że stopy procentowe zostaną obniżone, była niemal pewna, tak finalnie Rezerwa Federalna zaskoczyła tempem tych obniżek, zmniejszając stopę procentową o 50 pb oraz otwierając drogę do dalszych obniżek. Dla kursu dolara jest to otoczenie negatywne i wciąż widzimy deprecjację waluty amerykańskiej w stosunku do koszyka walut. Dziś rano notowania dolara pozostają w najniższej sferze od początku tego roku.

Jednak kwestia przyszłości polityki pieniężnej w USA dalej pozostaje otwarta ze względu na kluczowe pytanie, jakie na razie pozostaje bez odpowiedzi: czy agresywna obniżka stóp procentowych rzeczywiście ma miejsce w pozytywnym dla rynku i gospodarki amerykańskiej otoczeniu, czy, tak jak pokazywała historia, jest to zwiastun recesji. Na razie dane makroekonomiczne mogą uspokajać, gdyż nie wysyłają one sygnałów ostrzegawczych o osłabieniu gospodarki USA, jednak niepewność nad rynkiem pozostanie jeszcze przez jakiś czas. W tym tygodniu w piątek poznamy odczyt inflacji PCE, która jest jednym z preferowanych wskaźników przez Fed. Prognozy wskazują na utrzymanie się inflacji na stabilnych poziomach w ok. 2,7% r/r. Brak nagłego odbicia inflacji i pozostanie jej w konsolidacji będzie stanowiło podparcie dla prezentowanej przez Fed polityki, a w efekcie dalej utrzymywało negatywną presję na dolarze.

Zanim jednak inwestorzy skupią się na danych z USA, ich uwaga spocznie na Europie, skąd napłyną dane dotyczące PMI dla strefy euro oraz dla Wielkiej Brytanii. BoE na razie utrzymało ostrożną narrację dotyczącą polityki monetarnej, wskazując na chęć stopniowych obniżek stóp procentowych oraz uniknięcia nagłych i dużych cięć. Prognozowane wartości odczytów PMI zarówno w przypadku przemysłu, jak i usług wskazują na dalsze utrzymanie pozytywnych trendów i pozostanie wskaźników powyżej granicy 50 pkt. W takim wypadku droga funta do dalszego umacniania się w stosunku do innych walut może pozostać otwarta.

Z drugiej strony dotychczasowe odczyty dla strefy euro nie wyglądają tak pozytywnie, a pogorszenie nastrojów w kluczowych gospodarkach (Niemiec, czy Francji) oraz w całej strefie może zwiększyć nacisk na EBC do zmiany dotychczasowej spokojnej polityki na bardziej radykalne obniżki w celu wzmocnienia gospodarki. W takim wypadku euro będzie pod presją spadkową, co może odbić się w szczególności na parach w stosunku do umacniających się walut tj. funt brytyjski.

Dziś rano za dolara płacimy 3,8437 zł, euro 4,2789 zł, a za funta brytyjskiego 5,1116 zł.

Dział Analiz XTB