Komentarz walutowy: Gołębia decyzja BoJ w jastrzębim wydaniu

BOJ utrzymał krótkoterminową stopę procentową na niezmienionym poziomie 0,25%, zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, zachowując obecnie ostrożne podejście do zacieśniania polityki pieniężnej. Z drugiej jednak strony nieco bardziej jastrzębi wydźwięk komentarzy gubernatora Kazuo Uedy, tworzy podłoże pod przyszłe podwyżki stóp w Japonii.

Ueda utrzymał jastrzębie stanowisko w sprawie planowanej polityki monetarnej w Japonii. Bankier zakomunikował, że ostatnie dane potwierdzają, że gospodarka rozwija się zgodnie z prognozami, co sugeruje, że BoJ zamierza podwyższać stopy procentowe. Potwierdził to sam Ueda, który dodał, że nie zmieniło się stanowisko w kwestii podnoszenia stóp, jeśli gospodarka będzie trzymała się ścieżki prognozowanej przez bank. Wypowiedź Kazuo Ueda podsumował wzmianką o rosnących płacach, które wzmocnią konsumpcję prywatną w Kraju Kwitnącej Wiśni i tym samym skłaniają BoJ do podwyższenia prognoz inflacji bazowej.

Mimo relatywnie jastrzębich komentarzy Bank Japonii nie jest jeszcze gotowy, aby podnosić stopy procentowe mocniej - napomniał to sam Ueda, mając na uwadze niepewność makroekonomiczną w Japonii i szerokiej gospodarce światowej. Do końca tego roku rynek pieniężny szacuje jednak podwyżkę w Japonii o 10 punktów bazowych, z 30% szansą na dodatkowy taki ruch.

Na rynku walutowym najlepiej radzi sobie obecnie funt brytyjski oraz frank szwajcarski. Pod presją notowany jest jednak wcześniej wspomniany jen oraz dolar kanadyjski. Uwaga inwestorów zwraca się dzisiaj natomiast na dane o sprzedaży detalicznej z Kanady oraz przemówienie Prezes Lagarde z EBC. Polski złoty notuje mieszane poziomy o poranku. Za dolara zapłacimy obecnie 3,8250 zł, za euro 4,2740 zł, za funta 4,5167 zł, a za funta 5,0973 zł.

Dział Analiz XTB