Podsumowanie dnia: Silne spadki na spółkach technologicznych w USA, Trump zawiesza cła na Meksyk

Amerykańskie indeksy notują dziś silne przeceny w szczególności prowadzone przez sektor technologiczny. S&P 500 spada o ok. -1,8%, Dow Jones traci -0,9%, a Nasdaq 100 przewodzi spadkom z -2,1% stratą.

Amerykańskie indeksy notują dziś silne przeceny w szczególności prowadzone przez sektor technologiczny. S&P 500 spada o ok. -1,8%, Dow Jones traci -0,9%, a Nasdaq 100 przewodzi spadkom z -2,1% stratą.

Amerykańskie indeksy notują dziś silne przeceny w szczególności prowadzone przez sektor technologiczny. S&P 500 spada o ok. -1,8%, Dow Jones traci -0,9%, a Nasdaq 100 przewodzi spadkom z -2,1% stratą.

Amerykańskie indeksy notują dziś silne przeceny w szczególności prowadzone przez sektor technologiczny. S&P 500 spada o ok. -1,8%, Dow Jones traci -0,9%, a Nasdaq 100 przewodzi spadkom z -2,1% stratą.

Amerykańskie indeksy notują dziś silne przeceny w szczególności prowadzone przez sektor technologiczny. S&P 500 spada o ok. -1,8%, Dow Jones traci -0,9%, a Nasdaq 100 przewodzi spadkom z -2,1% stratą.

Amerykańskie indeksy notują dziś silne przeceny w szczególności prowadzone przez sektor technologiczny. S&P 500 spada o ok. -1,8%, Dow Jones traci -0,9%, a Nasdaq 100 przewodzi spadkom z -2,1% stratą.

Marvell Technology traci dziś prawie 18% po publikacji wyników. W szczególności rynek rozczarowała prognoza dotycząca sprzedaży w najbliższym kwartale. Notowania spadły do najniższej wartości od października.

Marvell Technology traci dziś prawie 18% po publikacji wyników. W szczególności rynek rozczarowała prognoza dotycząca sprzedaży w najbliższym kwartale. Notowania spadły do najniższej wartości od października.

Marvell Technology traci dziś prawie 18% po publikacji wyników. W szczególności rynek rozczarowała prognoza dotycząca sprzedaży w najbliższym kwartale. Notowania spadły do najniższej wartości od października.

Marvell Technology traci dziś prawie 18% po publikacji wyników. W szczególności rynek rozczarowała prognoza dotycząca sprzedaży w najbliższym kwartale. Notowania spadły do najniższej wartości od października.

Marvell Technology traci dziś prawie 18% po publikacji wyników. W szczególności rynek rozczarowała prognoza dotycząca sprzedaży w najbliższym kwartale. Notowania spadły do najniższej wartości od października.

Marvell Technology traci dziś prawie 18% po publikacji wyników. W szczególności rynek rozczarowała prognoza dotycząca sprzedaży w najbliższym kwartale. Notowania spadły do najniższej wartości od października.

Europejski rynek zanotował mieszaną sesję. DAX wybił nowe poziomy ATH, przebijając 23 400 pkt, CAC40 wzrósł o ok. 0,3%, a szeroki indeks STOXX Europe 600 pozostał płaskim poziomie. Spadki zanotował za to szwajcarski SMI (-0,6%) oraz brytyjski FTSE 100 (-0,8%).

Europejski rynek zanotował mieszaną sesję. DAX wybił nowe poziomy ATH, przebijając 23 400 pkt, CAC40 wzrósł o ok. 0,3%, a szeroki indeks STOXX Europe 600 pozostał płaskim poziomie. Spadki zanotował za to szwajcarski SMI (-0,6%) oraz brytyjski FTSE 100 (-0,8%).

Europejski rynek zanotował mieszaną sesję. DAX wybił nowe poziomy ATH, przebijając 23 400 pkt, CAC40 wzrósł o ok. 0,3%, a szeroki indeks STOXX Europe 600 pozostał płaskim poziomie. Spadki zanotował za to szwajcarski SMI (-0,6%) oraz brytyjski FTSE 100 (-0,8%).

Europejski rynek zanotował mieszaną sesję. DAX wybił nowe poziomy ATH, przebijając 23 400 pkt, CAC40 wzrósł o ok. 0,3%, a szeroki indeks STOXX Europe 600 pozostał płaskim poziomie. Spadki zanotował za to szwajcarski SMI (-0,6%) oraz brytyjski FTSE 100 (-0,8%).

Europejski rynek zanotował mieszaną sesję. DAX wybił nowe poziomy ATH, przebijając 23 400 pkt, CAC40 wzrósł o ok. 0,3%, a szeroki indeks STOXX Europe 600 pozostał płaskim poziomie. Spadki zanotował za to szwajcarski SMI (-0,6%) oraz brytyjski FTSE 100 (-0,8%).

Europejski rynek zanotował mieszaną sesję. DAX wybił nowe poziomy ATH, przebijając 23 400 pkt, CAC40 wzrósł o ok. 0,3%, a szeroki indeks STOXX Europe 600 pozostał płaskim poziomie. Spadki zanotował za to szwajcarski SMI (-0,6%) oraz brytyjski FTSE 100 (-0,8%).

Trump potwierdził dziś na swojej platformie Truth Social zawieszenie ceł na Meksyk na produkty objęte umową USMCA do 2 kwietnia. Sekretarz Handlu Howard Lutnick nie wykluczył podobnego ruchu w przypadku Kanady, choć ani Trump ani administracja prezydenta oficjalnie nic takiego jeszcze nie potwierdziła.

Trump potwierdził dziś na swojej platformie Truth Social zawieszenie ceł na Meksyk na produkty objęte umową USMCA do 2 kwietnia. Sekretarz Handlu Howard Lutnick nie wykluczył podobnego ruchu w przypadku Kanady, choć ani Trump ani administracja prezydenta oficjalnie nic takiego jeszcze nie potwierdziła.

Trump potwierdził dziś na swojej platformie Truth Social zawieszenie ceł na Meksyk na produkty objęte umową USMCA do 2 kwietnia. Sekretarz Handlu Howard Lutnick nie wykluczył podobnego ruchu w przypadku Kanady, choć ani Trump ani administracja prezydenta oficjalnie nic takiego jeszcze nie potwierdziła.

Trump potwierdził dziś na swojej platformie Truth Social zawieszenie ceł na Meksyk na produkty objęte umową USMCA do 2 kwietnia. Sekretarz Handlu Howard Lutnick nie wykluczył podobnego ruchu w przypadku Kanady, choć ani Trump ani administracja prezydenta oficjalnie nic takiego jeszcze nie potwierdziła.

Trump potwierdził dziś na swojej platformie Truth Social zawieszenie ceł na Meksyk na produkty objęte umową USMCA do 2 kwietnia. Sekretarz Handlu Howard Lutnick nie wykluczył podobnego ruchu w przypadku Kanady, choć ani Trump ani administracja prezydenta oficjalnie nic takiego jeszcze nie potwierdziła.

Trump potwierdził dziś na swojej platformie Truth Social zawieszenie ceł na Meksyk na produkty objęte umową USMCA do 2 kwietnia. Sekretarz Handlu Howard Lutnick nie wykluczył podobnego ruchu w przypadku Kanady, choć ani Trump ani administracja prezydenta oficjalnie nic takiego jeszcze nie potwierdziła.