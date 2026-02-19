Komentarz walutowy: Napięty rynek pracy w Australii daje przestrzeń do dalszych podwyżek stóp

Dolar australijski jest dziś najsilniejszą walutę w gronie krajów wysokorozwiniętych, reagując wzrostem po publikacji solidnego raportu z rynku pracy za styczeń. Rynek odczytuje dzisiejsze dane jako potwierdzenie, że australijska gospodarka wchodzi w 2026 rok z wciąż napiętym rynkiem pracy, co podtrzymuje premię za ryzyko na AUD względem innych walut i toruje drogę do dalszych podwyżek stóp procentowych RBA.

Styczniowy raport potwierdził wzrost zatrudnienia o 17,8 tys. miejsc pracy, przy czym pełnoetatowe etaty zwiększyły się o około 50 tys., a liczba pracowników w niepełnym wymiarze skurczyła się o blisko 33 tys., co wskazuje na przesunięcie w stronę bardziej stabilnych form zatrudnienia. Stopa bezrobocia w ujęciu sezonowo wyrównanym utrzymała się na poziomie 4,1%, poniżej rynkowego konsensusu 4,2%, a liczba bezrobotnych spadła zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. Liczba przepracowanych godzin wzrosła o 0,6% m/m, co w połączeniu z relatywnie niską stopą bezrobocia sugeruje, że popyt na pracę pozostaje solidny pomimo wcześniejszych oznak schładzania koniunktury. Wskaźnik niedozatrudnienia podniósł się co prawda do 5,9%, a łączna stopa niewykorzystania siły roboczej do 10%, ale nadal pozostają one wyraźnie poniżej długoterminowych średnich, co potwierdza obraz rynku bliżej pełnego wykorzystania zasobów niż recesji. Równocześnie liczba zatrudnionych i poziom zatrudnienia na pełny etat osiągnęły nowe rekordy, co podkreśla odporność rynku pracy na zacieśnienie polityki pieniężnej, które miało na początku formę werbalną, a potem finalnie w lutym przyjęło formę finalnej podwyżki o 25 pb.

Dla RBA taki zestaw danych oznacza utrzymanie jastrzębiego biasu po niedawnej podwyżce stopy gotówkowej do 3,85% na posiedzeniu na początku lutego. Choć sam raport nie przesądza jeszcze marcowej decyzji, futures na stopę RBA wciąż wskazują bardzo wysokie, rzędu ponad 90% prawdopodobieństwo utrzymania stóp bez zmian w marcu, przy jednoczesnym lekkim zwiększeniu szans na kolejne ruchy w górę w dalszej części roku. Z punktu widzenia banku centralnego kombinacja uporczywie podwyższonej inflacji i wciąż napiętego rynku pracy sprawia, że bariera dla kolejnych podwyżek pozostaje relatywnie niska, jeśli kolejne kwartały przyniosą brak wyraźnego schłodzenia dynamiki cen. Dla dolara australijskiego oznacza to utrzymanie atrakcyjności carry względem walut o bardziej gołębich bankach centralnych, a każde kolejne silniejsze od oczekiwań dane z rynku pracy czy inflacyjne mogą być traktowane jako pretekst do testowania ostatnich szczytów na parach powiązanych z AUD. Na krótszym horyzoncie rynek może jednak przejść w fazę konsolidacji po dynamicznym umocnieniu od początku roku, a wahania nastroju globalnego risk-on/risk-off oraz dane z USA będą decydować, czy dzisiejsze wybicie ponad 0,7070 okaże się jedynie przystankiem, czy początkiem kolejnej fali trendu aprecjacyjnego.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB