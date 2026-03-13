Kalendarz Ekonomiczny: Amerykański odczyt PCE w centrum uwagi!

Dzisiejszy dzień zapowiada się wyjątkowo interesująco dla inwestorów i analityków rynkowych. Najważniejszym wydarzeniem jest publikacja styczniowego odczytu PCE w USA, czyli wskaźnika wydatków konsumpcyjnych Amerykanów, który jest preferowaną przez Rezerwę Federalną miarą inflacji i odgrywa kluczową rolę przy decyzjach dotyczących stóp procentowych. Oprócz tego rynek będzie śledził szereg danych makroekonomicznych z Europy i Azji, w tym PKB, produkcję przemysłową, inflację oraz dane o zatrudnieniu. Wydarzenia te mogą mieć istotny wpływ na nastroje inwestorów, wycenę walut oraz rynki akcji i surowców.
Kalendarz makroekonomiczny – kluczowe dane
08:00 – Wielka Brytania
PKB styczeń (m/m): 0,2% (prog. 0,1%)
PKB styczeń (k/k): 0,3% (prog. 0,1%)
PKB styczeń (r/r): 0,9% (prog. 0,7%)
Produkcja przemysłowa styczeń (m/m): 0,2% (prog. -0,9%)
Przetwórstwo przemysłowe styczeń (m/m): 0,2% (prog. -0,5%)
Produkcja przemysłowa styczeń (r/r): 0,6% (prog. 0,5%)
Przetwórstwo przemysłowe styczeń (r/r): 1,5% (prog. 0,5%)
Bilans handlu zagranicznego styczeń: -22,1 mld GBP (prog. -22,72 mld)
Oczekiwania inflacyjne konsumentów Q1: 3,5%
08:00 – Szwecja
Stopa bezrobocia luty: 8,6%
08:00 – Rumunia
Inflacja CPI (r/r) luty: 9,4% (prog. 9,6%)
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) styczeń: -0,5% (prog. 0,8%)
08:30 – Węgry
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) styczeń: 1,5% (prog. 1%)
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) styczeń: -2,5% (prog. 1,8%)
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) styczeń: 0,3% (prog. -1%)
08:45 – Francja
Inflacja CPI fin. (m/m) luty: 0,7% (prog. -0,3%)
Inflacja HICP fin. (m/m) luty: 0,8% (prog. -0,4%)
Inflacja CPI fin. (r/r) luty: 1% (prog. 0,3%)
Inflacja HICP fin. (r/r) luty: 1,1% (prog. 0,4%)
09:00 – Słowacja
Inflacja CPI (m/m) luty: 0,1% (prog. 1,8%)
Inflacja CPI (r/r) luty: 3,7% (prog. 4%)
09:00 – Hiszpania
Inflacja CPI fin. (m/m) luty: 0,4% (prog. -0,4%)
Inflacja HICP fin. (m/m) luty: 0,4% (prog. -0,8%)
Inflacja CPI fin. (r/r) luty: 2,3% (prog. 2,3%)
Inflacja HICP fin. (r/r) luty: 2,5% (prog. 2,4%)
10:00 – Polska
Inflacja CPI fin. (m/m) luty: 0,3% (prog. 0,6%)
Inflacja CPI fin. (r/r) luty: 2,1% (prog. 2,2%)
10:00 – Włochy
Produkcja przemysłowa styczeń (m/m): 0,3% (prog. -0,4%)
11:00 – Strefa Euro
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) styczeń: 0,6% (prog. -1,4%)
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) styczeń: 1,4% (prog. 1,2%)
13:30 – Kanada
Stopa bezrobocia luty: 6,6% (prog. 6,5%)
Zmiana zatrudnienia luty: 10,5 tys. (prog. -24,8 tys.)
Zmiana zatrudnienia na pełny etat: 44,9 tys.
Zmiana zatrudnienia na część etatu: -69,7 tys.
Produkcja sprzedana (m/m) styczeń: -3,2% (prog. 0,6%)
Wykorzystanie mocy produkcyjnych IV kw.: 78,5%
13:30 – USA
Wydatki Amerykanów styczeń (m/m): 0,3% (prog. 0,4%)
PCE core (m/m) styczeń: 0,4% (prog. 0,4%)
PCE (m/m) styczeń: 0,3% (prog. 0,4%)
PCE core (r/r) styczeń: 3,1% (prog. 3%)
PCE (r/r) styczeń: 2,9% (prog. 2,9%)
13:30 – USA
PKB rew. IV kw. (annualizowany): 1,4% (prog. 4,4%)
Konsumpcja prywatna rew. IV kw.: 2,4% (prog. 3,5%)
Deflator PKB rew. (k/k): 3,7%
PCE core rew. (k/k): 2,7% (prog. 2,9%)
Dochody Amerykanów (m/m) styczeń: 0,4% (prog. 0,3%)
Zamówienia na dobra trwałego użytku (wst.) styczeń: 1,1% (prog. -1,4%)
Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. styczeń: 0,5% (prog. 1%)
15:00 – USA
Uniwersytet Michigan – wstępny indeks nastrojów konsumenckich marzec: 55 (prog. 56,6)
Oczekiwania inflacyjne krótko- i długoterminowe: 3,4% i 3,3%
Liczba wakatów wg JOLTS styczeń: 6,7 mln (prog. 6,542 mln)
18:00 – USA
Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień: 412 (prog. 411)
Mieszane dane JOLTS & Uniwersytetu Michigan
PILNE: Francja i Włochy w rozmowach z Iranem dot. Cieśniny Ormuz - FT
PILNE: Dane PCE i PKB z USA poniżej prognoz 🗽US100 reaguje
PILNE: Wnioski o zasiłek w USA nieznacznie poniżej prognoz 📊 Dolar zyskuje
