Komentarz walutowy: Niższa inflacja w Wielkiej Brytanii osłabia funta

Funt brytyjski traci dzisiaj na wartości względem głównych walut świata po tym jak dane inflacyjne za luty okazały się znacznie niższe od oczekiwania, co zwiększyło szansę, na bardziej gołębie nastawienie bankierów BoE wobec przyszłych decyzji w sprawie stóp procentowych.

Inflacja w Wielkiej Brytanii spowolniła do rocznej stopy 2,8% w lutym z 3,0% w styczniu, co jest odczytem niższym niż oczekiwane przez rynek 3,0%. Spowolnienie tempa inflacji zauważono również w danych bazowych, gdzie dynamika roczna wyniosła 3,5% wobec oczekiwanych 3,6% oraz poprzedniego odczytu na poziomie 3,7%. Obraz tych danych zaburza poniekąd jednak kluczowy wskaźnik cen w sektorze usług, który pozostaje na wysokim poziomie 5%.

Rynek nie żyje jednak tylko danymi CPI. Minister finansów Rachel Reeves ma ogłosić cięcia w swoich planach wydatków w dalszej części dnia, próbując pokazać inwestorom, że można jej zaufać w kwestii naprawy finansów publicznych. Z drugiej jednak strony, rynek z niepewnością patrzy na tę sytuację wobec tego, że momentum w Wielkiej Brytanii nie ma się spektakularnie dobrze, co obrazują również dzisiejsze dane o cenach detalicznych, które mocno spadły.

Nie zmienia to jednak faktu, że prognozowany wzrost cen energii i składek na ubezpieczenia społeczne może spowodować, że inflacja odbije i sprowadzi dynamikę powyżej 3,0% w kwietniu i około 3,5% we wrześniu. Powoduje to, że w długim terminie perspektywa szybkim obniżek cały czas pozostaje mocno niepewna. Niższe dane na rynku reakcję jednak wywołały i spowodowały wzrost szans na kolejną obniżkę w maju, która obecnie wyceniona jest w 80%.

Dział Analiz XTB