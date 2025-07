Komentarz walutowy: Umowa między Japonią a USA napędza rynki

Nastroje na rynkach ożywają po ogłoszonej przez Trumpa i Ishibę umowy handlowej między USA a Japonią. Umowa stanowi nadzieję dla inwestorów, że inne kraje pójdą w stronę dogadywania się ze Stanami, tym samym oddalając widmo wojny handlowej. Z perspektywy Japonii umowa stanowi natomiast zepchnięcie na dalszy plan niepewności gospodarczo-politycznych, które mogłyby utrudniać decyzje Banku Japonii w sprawie stóp procentowych.

Najważniejszym punktem ogłoszonej umowy jest obniżenie ceł odwetowych nałożonych na Japonię do 15% (wcześniej Trump zapowiadał wprowadzenie 25% ceł). W obszar tej obniżki ceł wchodzi także segment samochodowy, który odpowiada za ponad ⅓ całego eksportu z Japonii do Stanów. Kwestia ceł na samochody pozostawała głównym zapalnikiem rozmów między stronami. Mimo sukcesów na tym polu negocjatorom z Japonii nie udało się doprowadzić do podobnej obniżki ceł na stal, która utrzymuje się obecnie na 50%.

Japonia zgodnie ze słowami Trumpa zainwestuje także w USA 550 mld $ i będzie współpracować ze Stanami w umowie eksportowej gazu z Alaski.

Wszystkie te elementy przyczyniły się do opadnięcia kurzu obaw związanego z perspektywami przyszłości handlowej Japonii i USA, co odbiło się na pozytywnym sentymencie na rynku akcji. Umowa nie wpłynęła jednak wyraźnie na zmiany kursów walut, które pozostają dziś spokojne. Mocny wzrost zanotowały za to rentowności japońskich obligacji, które obecnie wspięły się na wieloletnie maksima. Rentowności 10-letnich obligacji japońskich są obecnie najwyżej od 2008 r. Rynek spekuluje obecnie, że jaśniejsza sytuacja w handlu ze Stanami otworzy drogę Banku Japonii do podwyżki stóp procentowych do końca tego roku. Przed umową rynek wyceniał prawdopodobieństwo 1 obniżki na poziomie 58%, a dziś inwestorzy wyceniają taką decyzję z 82% prawdopodobieństwem.

Ruchy na obligacjach japońskich spowodowane zostały także przez lokalne doniesienia o potencjalnej rezygnacji premiera Japonii, choć plotki te zostały jak na razie zdementowane przez samego Ishibę.

Dziś ok. godz. 12:15 za dolara płacimy 3,6270 zł, za euro 4,2549 zł, za funta brytyjskiego 4,9122, a za franka szwajcarskiego 4,5773 zł.

Dział Analiz XTB