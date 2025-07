Alphabet przebija oczekiwania i raportuje rekordowe przychody w segmencie chmurowym 📊

Alphabet (GOOGL.US) opublikowa艂 wyniki za 2Q25. Sp贸艂ka przebi艂a oczekiwania we wszystkich kluczowych aspektach sprawozdania finansowego, raportuj膮c zar贸wno wy偶sze przychody, zyski, jak i mocne dynamiki w kluczowych segmentach. Mimo mocnych wynik贸w na akcjach widzimy spadki w handlu po zamkni臋ciu rynku. Reakcja rynku mo偶e by膰 zwi膮zana z podwy偶szeniem prognozowanych wydatk贸w inwestycyjnych na ca艂y rok obrotowy.

W handlu po zamkni臋ciu Alphabet lekko traci po publikacji wynik贸w. 殴r贸d艂o: xStation

Na poziomie przychod贸w sp贸艂ka zaraportowa艂a 96,43 mld $, co oznacza 14% wzrost w uj臋ciu r/r i o 3% wy偶szy wynik od prognoz konsensusu. Na taki wynik sk艂ada si臋 przede wszystkim solidna dynamika segmentu Us艂ugi Google, kt贸ry zn贸w poradzi艂 sobie lepiej od oczekiwa艅 i w uj臋ciu r/r wzr贸s艂 o 12%. Google Search, mimo rosn膮cej konkurencji ze strony model贸w AI dalej generuje g艂贸wn膮 cz臋艣膰 przychod贸w segmentu reklamowego, rosn膮c do 54,19 mld $ (+12% r/r). Mocny wynik osi膮gn膮艂 tak偶e segment reklam platformy YT, kt贸y wzr贸s艂 do 9,8 mld $, zyskuj膮c 13% r/r i przebijaj膮c oczekiwania rynkowe o 2%.聽

Nie zawi贸d艂 tak偶e segment chmurowy, kt贸ry wygenerowa艂 13,62 mld $ przychod贸w, co oznacza 32% wzrost w uj臋ciu r/r. Dynamika segmentu wbrew oczekiwaniom nie tylko nie spad艂a q/q, ale odbi艂a do najwy偶szego poziomu od 3Q24. I to mimo rosn膮cego efektu bazy. Jednocze艣nie prze艂o偶y艂o si臋 to na najwy偶sze przychody segmentu w historii sp贸艂ki.

Wybrane dane finansowe wobec konsensusu. 殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.聽

Sp贸艂ka nie zawiod艂a tak偶e na poziomie rentowno艣ci. Zysk operacyjny w wysoko艣ci 31,27 mld $ prze艂o偶y艂 si臋 na utrzymanie mar偶y operacyjnej na poziomie 32,4%, co oznacza p艂aski odczyt r/r i a偶 o 2 p.p. wy偶szy od prognoz konsensusu.聽

Wybrane dane finansowe wobec konsensusu. 殴r贸d艂o: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.聽

Jedynym negatywnym zaskoczeniem w raporcie Alphabetu pozostaje kwestia wydatk贸w inwestycyjnych. Prognozowany na ca艂y rok obrotowy Capex wynosi 85 mld $ (wzrost z 75 mld $ z poprzedniego raportu). Rynek nie tylko nie spodziewa艂 si臋 tak wysokiego wzrostu, ale przede wszystkim wycenia艂 obni偶k臋 prognozowanych wydatk贸w do 73 mld $. To, w po艂膮czeniu z wy偶szymi wydatkami w 2Q, kt贸re wynios艂y 22,45 mld $ (+70% r/r), wskazuje na to, 偶e Alphabet b臋dzie musia艂 coraz wi臋cej p艂aci膰 za kontynuacj臋 walki o dominacj臋 na rynku najnowszych technologii.聽