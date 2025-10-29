Konferencja Fed - Grudniowa decyzja o obniżce nie jest przesądzona

- Gospodarka znajduje się w dobrym stanie
- Inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie
- Różne zdania na temat tego, co robić w trakcie grudniowego posiedzenia
- Grudniowa decyzja nie jest przesądzona
- Dolar umacnia się wyraźnie po słowach Powella na temat grudniowego posiedzenia
- Dostępne dane sugerują, że perspektywy gospodarcze nie zmieniły się znacząco
- Dane sprzed zawieszenia prac rządu sugerowały mocną trajektorię wzrostu gospodarki
- Dezinflacja w sektorze usług wydaje się być kontynuowana, choć sama inflacja pozostaje na podwyższonym poziomie
- Inflacja PCE oraz core PCE w okolicach 2,8%
- Zawieszenie prac rządu wpłynie tymczasowo na aktywność gospodarczą
- Scenariusz bazowy zakłada, że wpływ ceł będzie tymczasowy. Zadaniem Fed jest to, aby zapewnić, że nie będzie to problem
- Mocna dyskusja na temat grudnia. Cięcie w grudniu nie jest pewne - dolar wyraźnie zyskuje po tym stwierdzeniu
- Fed zdecydował się na zakończenie redukcji bilansu
Q&A:
- Fed nie jest w stanie zaadresować celu zatrudnienia oraz inflacji jedynie jednym narzędziem
- Członkowie FOMC mają różne prognozy i różny poziom tolerancji ryzyka
- Nie jesteśmy pewni, co do grudniowej decyzji. Ta komunikacja to dodatek do standardowych działań
- Obecnie rezerwy znajdują się na wystarczającym poziomie, a nie bardzo wysokim
- Jeżeli zauważymy, że dane na rynku pracy się stabilizują, Fed weźmie to pod uwagę przy decyzjach. Na razie dane się nie stabilizują
- Dzisiaj mocny konsensus za obniżką stóp procentowych. Duże rozbieżności w zdaniach dotyczące przyszłości
- Spadek aktywności na rynku pracy nie jest bardzo mocny
- Fed będzie dodawał do rezerw w pewnym momencie. Fed chce zmienić swój bilans na aktywa o szybszej zapadalności
- Patrząc kierunkowo, inflacja CPI była nieco niższa od oczekiwań
- Nie widać obecnie bardzo napiętej sytuacji na rynku pracy czy wzrostu oczekiwań inflacyjnych, co mogłoby spowodować, że wzrost inflacji będzie stały
- Core PCE bez ceł byłaby na poziomie 2,3-2,4%
- Dalej uważamy, że inflacja jest relatywnie restrykcyjna
- Obecna stopa procentowa znajduje się w zakresie neutralnej wśród wielu prognoz
- "Znajdując się w mgle, należy zwolnić" - to wyraźne wskazanie, że bez danych trudno będzie podjąć decyzję o kolejnej obniżce
- Zamknięcie prac rządu może wpłynąć na grudniową decyzję, nie ma decyzji o spowolnieniu w decyzjach, ale można sobie to wyobrazić
- Jest coraz więcej głosów, że kolejna decyzja powinna być przeczekaniem. Wiele członków wskazuje, że pora na przeczekanie/krok w tył
EURUSD cofa się jeszcze mocniej. Bardzo dużo głosów w Fed może wskazywać na chęć przeczekania. Choć trudno ocenić, że to Powell jest aż tak bardzo jastrzębi, to jednak widać, że większość głosujących członków nie jest pewna grudniowego cięcia stóp procentowych. EURUSD wyraźnie poniżej 1,1600.
⏬EURUSD najniżej od początku sierpnia
