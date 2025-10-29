PILNE: Fed tnie stopy zgodnie z oczekiwaniami. Koniec QT od grudnia

Najważniejsze wnioski Fed tnie stopy zgodnie z oczekiwaniami

Główna stopa ścięta do poziomu 4,0% (górny zakres)

Koniec QT od grudnia

Schmid za utrzymaniem stóp procentowych, a Miran za obniżką o 50 pb

Dolar zyskuje w pierwszej reakcji, kontrakty na indeksy tracą

Zgodnie z oczekiwaniami i rynkowym konsensusem Fed tnie stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Główna stopa procentowa wynosi obecnie 4,0% Zgodnie z oczekiwaniami mamy również ogłoszony koniec QT, ma to nastąpić od 1 grudnia. Mamy również brak pełnego konsensusu w Fed, gdyż Jeffrey Schmid głosował za utrzymaniem stóp procentowych, natomiast Miran głosował za obniżką o 50 punktów bazowych. Najważniejsze stwierdzenia z komunikatu: Koniec QT od grudnia. Od grudnia wszelkie środki z zapadających MBSów będą reinwestowane w obligacje USA (pozytywne dla spadku stóp rynkowych)

Dostępne dane pokazują, że gospodarka rozwija się w umiarkowanym tempie

Inflacja odbiła z wcześniejszych poziomów w tym roku, pozostaje podwyższona

Dane są spójne z powolnym zatrudnieniem oraz niskim bezrobociem

Ryzyko dla rynku pracy wzrosło w ostatnim czasie EURUSD traci w pierwszej reakcji. Para zniżkuje od 1,1650 do poziomu 1,1630. Kontrakty na indeksy minimalnie zniżkują. Rynek czeka jednak na Powella, aby mieć większą pewność, co do dalszych planów. Fed. Oświadczenie Fedu nie jest raczej jastrzębie i wskazanie na problemy z rynku pracy daje szanse na kolejną obniżkę w grudniu.

