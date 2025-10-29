US100 zyskuje przed decyzją Fed 🖋️

Powell zapewne zwróci uwagę na „zarządzanie ryzykiem” w warunkach braku kluczowych danych makroekonomicznych z powodu trwającego zamknięcia rządu USA.

Oczekuje się, że Fed zakończy program zacieśniania ilościowego (QT) w listopadzie, po ponad dwóch latach redukcji bilansu.

Najważniejsze wnioski Rynki wyceniają 96% prawdopodobieństwa obniżki stóp o 25 pb do przedziału 3,75–4,00%.

Rynek swapów wycenia blisko 87% szans na kolejną obniżkę o 25 w grudniu

Dzisiejsza decyzja Rezerwy Federalnej będzie jedynie formalnością, ponieważ rynek w pełni wycenia taki ruch. Fed ma obniżyć stopy procentowe o 25 punktów bazowy do przedziału 3,75-4,00%, natomiast kluczowe pytanie będzie dotyczyć dalszych kroków ze strony Rezerwy Federalnej. Fed poznał ostatnie dane inflacyjne za wrzesień, które okazały się być niższe od oczekiwań, ale jednocześnie pozostające powyżej celu wyznaczonego przez Fed. Biorąc pod uwagę fakt, że zawieszenie prac rządu w USA wciąż trwa i najprawdopodobniej przedłuży się na listopad, Fed nie pozna ani danych inflacyjnych za październik, ani danych z rynku pracy. To oczywiście zwiększy niepewność dotyczącą sytuacji gospodarczej, ale jednocześnie brak prac rządu powoduje większe problemy wielu pracowników oraz samej gospodarki, co najprawdopodobniej pchnie Fed do kolejnego ruchu w grudniu. Niemniej sam wydźwięk dzisiejszego wystąpienia Powella niekoniecznie musi być nadmiernie gołębi. Może on również zależeć od decyzji dotyczącej bilansu. Cięcie stóp i co dalej? Fed jasno dał do zrozumienia, że obniżki stóp procentowych będą kontynuowane, a pewność ta została wzmocniona poprzez niski odczyt inflacji CPI za wrzesień. Jeszcze niedawno spekulowano, że Fed mógłby zdecydować się na większe cięcie na poziomie 50 pb, ale obecnie taki scenariusz nie jest w zasadzie rozważany. Niemniej wycenia się 3% prawdopodobieństwa na taki scenariusz. Biorąc pod uwagę te zwiększone szanse oraz samo prawdopodobieństwo na grudzień, prawdopodobieństwo kolejnej obniżki w grudniu wynosi niemal 90%. Oczywiście sytuacja ta mogłaby się odmienić, jeśli Powell nie będzie nadmiernie gołębi podczas dzisiejszego wystąpienia. Z drugiej strony, jedyne jastrzębie komentarze wśród członków FOMC dotyczyły przede wszystkim regionalnych szefów Fed, którzy rotują wśród głosujących członków FOMC. Niemniej, jeśli Powell wskaże, że Fed potrzebuje więcej czasu na zastanowienie się i więcej pewności w postaci danych, mogłoby to doprowadzić do umocnienia dolara oraz korekty na Wall Street. Fed ma jednak ważnego asa w rękawie, który może przyspieszyć obecne trendy lub wzmocnić ewentualną korektę. Oczekiwania rynku na stopy procentowe w USA. Źródło: Bloomberg Finance LP Czy Fed zatrzyma redukcję bilansu (QT)? Redukcja bilansu Fed odbywa się obecnie w bardzo wolnym tempie na poziomie 5 mld USD. Sam Powell wskazywał, że zakończenie tej redukcji zbliża się. Co więcej, wiele oznak mówi o tym, że obecne rezerwy w systemie zamieniły się ze “znaczących” na “wystarczające”. Skala operacji reverse repo spadła do zaledwie kilkunastu miliardów dolarów, co oznacza praktycznie zerową nadmierną płynność w systemie finansowym. Choć rynek wskazuje na to, że koniec redukcji bilansu nastąpi dopiero w grudniu, istnieje spora szansa, że Powell ogłosi już ją od początku listopada. Może to być kolejny mocny punkt wsparcia dla amerykańskiego rynku giełdowego. Skala operacji reverse repo, która ściąga nadmierną płynność z rynku jest minimalna w ostatnich 3 miesiącach. Źródło: Bloomberg FInance LP Bilans Fed został już zredukowany o 1/3, a skala rezerw w systemie finansowym znacząco zredukowana. Może to być sygnał do zakończenia procesu zacieśniania ilościowego, co mogłoby być odebrane pozytywnie przez rynek. W przypadku większych problemów w gospodarce, Fed mógłby szybko zdecydować się na program skupu aktywów, co zmniejszyłoby realne stopy procentowe jeszcze mocniej. Źródło: Bloomberg FInance LP, XTB US100 Indeks spółek technologicznych zyskuje 0,34% przed decyzją Fed. Wzrosty zostały jednak częściowo zredukowane, ponieważ na otwarciu sesji kasowej indeks zyskiwał ponad 0,60%. US100 znajduje się na historycznych maksimach, notując trzecią sesję wzrostową oraz osiągając łącznie +2% wzrostów w ujęciu tygodniowym. Należy jednak pamiętać, że rynek gra obecnie trzema kartami, a dzisiejsza decyzja Fed jest zaledwie jedną z nich. Dodatkowo uwaga inwestorów skupia się na sezonie wyników kwartalnych spółek, który do tej pory nie zawodzi oraz na nadchodzącym spotkaniu prezydenta USA, Donalda Trumpa oraz prezydenta Chin, Xi Jinpinga.





