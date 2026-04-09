Konferencja RPP w skrócie ⏱️

Decyzja RPP – stopy bez zmian

RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna NBP pozostaje na poziomie 3,75%, lombardowa 4,25%, depozytowa 3,25%. To pierwsza pauza po marcowej obniżce o 25 pb., która była pierwszym cięciem w 2026 roku. W tle tematem przwodnim pozostaje wojna na Bliskim Wschodzie.

Inflacja – powrót presji cenowej

Kluczowym argumentem za pauzą był skokowy wzrost inflacji CPI do 3,0% r/r w marcu (wobec 2,1% w styczniu i lutym), napędzany przede wszystkim droższymi paliwami. Glapiński zaznaczył jednak, że „nic nie wskazuje na to, żebyśmy oddalili się od celu inflacyjnego" (cel NBP: 2,5% ±1 pkt proc.).

Geopolityka – Iran i ropa

Głównym ryzykiem dla inflacji i polityki pieniężnej pozostaje konflikt w Iranie

Eskalacja konfliktu wpływa na globalne ceny ropy i gazu, generując zewnętrzny szok podażowy

Droższa energia z jednej strony podbija ceny, z drugiej — negatywnie wpływa na PKB i tym samym działa przeciwinflacyjnie

Glapiński przyznał, że bilans tych efektów jest trudny do jednoznacznej oceny: „Nie bierzemy ich szerzej pod uwagę na obecnym etapie"

Ogłoszone zawieszenie broni oceniane jest jako bardzo kruche, a ropa pozostaje pod presją wzrostową

Dalsze perspektywy

Glapiński podkreślił, że RPP zachowuje elastyczność i „może działać bardzo szybko i zdecydowanie" w zależności od napływających danych. Część ekonomistów prognozuje, że kolejna obniżka stóp mogłaby nastąpić w lipcu 2026 r., jednak tylko przy utrzymaniu sprzyjających danych makro i braku nowej presji inflacyjnej. Docelowy poziom stopy referencyjnej szacowany jest przez ekonomistów na 3,00–3,50%. Po samej konferencji jednak Prezes nie nakreślił obecnie żadnego konkretnego kierunku polityki, wszystko zależeć będzie od napływających danych. Konferencja utwierdza stanowisko "wait and see".

Tło makroekonomiczne

Projekcja NBP z marca zakłada inflację CPI na poziomie 2,3% w 2026 r. i 2,4% w 2027 r. — trwale w celu do końca 2028 roku

Wzrost PKB Polski prognozowany jest na 3,9% w 2026 r. (poprawa vs. wcześniejsze prognozy)

W tle posiedzenia były także jastrzębie minutes Fed — rynek odebrał je jako nieco „przestarzałe" i bez większego wpływu na dolara

Następne posiedzenie RPP zaplanowano na początku maja 2026 r.

Rynek wyraźnie wycenia scenariusz łagodzenia konfliktu. Świadczy o tym przedłużająca się fala spadków USDPLN poniżej 200-dniowej EMA, która z perspektywy analizy technicznej stanowi istotny punkt kontrolny trwającego trendu na parze. Warto pamiętać, że przed atakami na Iran PLN radził sobie na rynku dużo lepiej niż USD. Źródło: xStation