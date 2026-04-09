Konferencja RPP w skrócie ⏱️

Decyzja RPP – stopy bez zmian
RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna NBP pozostaje na poziomie 3,75%, lombardowa 4,25%, depozytowa 3,25%. To pierwsza pauza po marcowej obniżce o 25 pb., która była pierwszym cięciem w 2026 roku. W tle tematem przwodnim pozostaje wojna na Bliskim Wschodzie.
Inflacja – powrót presji cenowej
Kluczowym argumentem za pauzą był skokowy wzrost inflacji CPI do 3,0% r/r w marcu (wobec 2,1% w styczniu i lutym), napędzany przede wszystkim droższymi paliwami. Glapiński zaznaczył jednak, że „nic nie wskazuje na to, żebyśmy oddalili się od celu inflacyjnego" (cel NBP: 2,5% ±1 pkt proc.).
Geopolityka – Iran i ropa
Głównym ryzykiem dla inflacji i polityki pieniężnej pozostaje konflikt w Iranie
-
Eskalacja konfliktu wpływa na globalne ceny ropy i gazu, generując zewnętrzny szok podażowy
-
Droższa energia z jednej strony podbija ceny, z drugiej — negatywnie wpływa na PKB i tym samym działa przeciwinflacyjnie
-
Glapiński przyznał, że bilans tych efektów jest trudny do jednoznacznej oceny: „Nie bierzemy ich szerzej pod uwagę na obecnym etapie"
-
Ogłoszone zawieszenie broni oceniane jest jako bardzo kruche, a ropa pozostaje pod presją wzrostową
Dalsze perspektywy
Glapiński podkreślił, że RPP zachowuje elastyczność i „może działać bardzo szybko i zdecydowanie" w zależności od napływających danych. Część ekonomistów prognozuje, że kolejna obniżka stóp mogłaby nastąpić w lipcu 2026 r., jednak tylko przy utrzymaniu sprzyjających danych makro i braku nowej presji inflacyjnej. Docelowy poziom stopy referencyjnej szacowany jest przez ekonomistów na 3,00–3,50%. Po samej konferencji jednak Prezes nie nakreślił obecnie żadnego konkretnego kierunku polityki, wszystko zależeć będzie od napływających danych. Konferencja utwierdza stanowisko "wait and see".
Tło makroekonomiczne
-
Projekcja NBP z marca zakłada inflację CPI na poziomie 2,3% w 2026 r. i 2,4% w 2027 r. — trwale w celu do końca 2028 roku
-
Wzrost PKB Polski prognozowany jest na 3,9% w 2026 r. (poprawa vs. wcześniejsze prognozy)
-
W tle posiedzenia były także jastrzębie minutes Fed — rynek odebrał je jako nieco „przestarzałe" i bez większego wpływu na dolara
-
Następne posiedzenie RPP zaplanowano na początku maja 2026 r.
Rynek wyraźnie wycenia scenariusz łagodzenia konfliktu. Świadczy o tym przedłużająca się fala spadków USDPLN poniżej 200-dniowej EMA, która z perspektywy analizy technicznej stanowi istotny punkt kontrolny trwającego trendu na parze. Warto pamiętać, że przed atakami na Iran PLN radził sobie na rynku dużo lepiej niż USD. Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.